E in verregneter Vormittag in Friedrichsruh bei Hamburg, auf dem Bismarck’schen Gelände. Hier hat der Autor und Künstler Ralf Hoppe sein Atelier eingerichtet. Er malt und musiziert auch. Nebenan ist sein Schreibzimmer. Dort fügt der ehemalige Journalist, der früher für den „Spiegel“ schrieb, Plots und Protagonisten zusammen. An der Seite des Zweiundsechzigjährigen sitzt an diesem Tag der Mann, mit dem er besonders eng zusammenarbeitet, Dirk Roßmann, 75 Jahre alt. Milliardenschwerer Unternehmer, Gründer der gleichnamigen Drogeriemarkt-Kette. Im vergangenen Herbst zog sich Roßmann endgültig aus der Geschäftsführung zurück, sein Sohn Raoul folgte ihm nach. Seit einigen Jahren taucht der Familienname – in leichter orthographischer Abweichung – allerdings nicht nur in roter Leuchtschrift in Fußgängerzonen auf, sondern auch in der Autorenzeile von zwei Öko-Thrillern. „Der neunte Arm des Oktopus“ erschien 2020. Während der Arbeit daran lernte Roßmann Ralf Hoppe kennen. Die Fortsetzung („Der Zorn des Oktopus“) ein Jahr später ging er direkt mit Hoppe an.



Herr Roßmann, Herr Hoppe, was sind Sie in erster Linie: Freunde oder Ko-Autoren?



Hoppe: Wir sind Freunde. Das wären wir auch, wenn wir nicht schon an unserem nächsten Buch arbeiten würden. Aber ein gemeinsames Projekt bietet immer wieder Anlass, miteinander Zeit zu verbringen. Arbeit ist ein tolles Medium für Freundschaft, sie schafft eine besondere Intensität, weil man die Persönlichkeit und Fähigkeiten des anderen hautnah erlebt.



Wie haben Sie einander kennengelernt?



Roßmann: Im Sommer 2020 war mein erster Roman fast fertig, hatte aber noch Schwächen. Ein ehemaliger „Spiegel“-Manager empfahl mir, Ralf einen Blick darauf werfen zu lassen. Wenn er nicht noch kräftig poliert hätte, wäre das Buch nicht so erfolgreich geworden; er hat dann auch das Hörbuch eingesprochen. Die Zusammenarbeit hat mir so viel Spaß gemacht, dass mir klar war: Wenn ich noch ein Buch schreibe, dann mit Ralf zusammen.