USA : Dieben von Ashley Bidens Tagebuch droht Haftstrafe

Nach dem Diebstahl des Tagebuchs der First Daughter Ashley Biden drohen der Amerikanerin Aimee Harris und ihrem Komplizen Robert Kurlander bis zu fünf Jahren Haft. Laut Justizministerium bekannten sich die beiden am Donnerstag schuldig, die Aufzeichnungen der Tochter des amerikanischen Präsidenten Joe Biden vor zwei Jahren in Florida gestohlen zu haben. Harris und Kurlander gaben auch zu, das Tagebuch und weitere persönliche Dinge der Einundvierzigjährigen über bundesstaatliche Grenzen transportiert zu ha­ben.

Laut Ermittlungen der Bundesstaatsanwaltschaft in New York hatten Harris und Kurlander das Tagebuch im Sommer 2020 nach Manhattan gebracht, um es dort an die konservative Organisation Pro­ject Veritas zu verkaufen. Die Enthüllungsplattform zahlte der 40 Jahre alten Harris und dem 58 Jahre alten Kurlander 40 000 Dollar. Zuvor sollen die beiden versucht haben, Bidens Tagebuch an die Wahlkampfmanager des Republikaners Donald Trump zu verkaufen.

Wie in den vergangenen Monaten be­kannt wurde, hatte Ashley Biden das Tagebuch mit Steuerunterlagen, Fotos und einem Mobiltelefon in einem Haus in Delray Beach zurückgelassen. Die Um­stände des Diebstahls bleiben aber umstritten. Nach an­fänglichen Berichten, das Haus, in dem Ashley Biden ihr Ta­ge­buch hinterlegte, sei ein Re­­habilita­tions­­zen­trum für ehemalige Drogenabhängige, das die Präsidententochter vorübergehend aufgenommen habe, hieß es später, sie habe dort nur eine Freundin besucht.

Harris gab an, das Tagebuch unter einer Matratze ge­funden zu haben, als sie nach Biden in das Haus einzog. Vor der Wahl ihres Va­ters zum Präsidenten hatten konservative amerikanische Medien Bidens Drogen- und Alkoholeskapaden aus ihren Studientagen öffentlich gemacht.