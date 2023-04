Erste Ernte: Marcus Mager schaut sich frisch gestochenen Spargel auf dem Feld seiner Familie in Weiterstadt an. Bild: Frank Rumpenhorst

Die ersten Spargelspitzen blitzen durch die Erde. Nicht nur Bauer Marcus Mager hat den Saisonstart herbeigesehnt. Die Erntehelfer, die jedes Jahr aus Rumänien für die Saison auf seinen Hof kommen, fragen schon seit Wochen bei ihm an, wann sie endlich kommen können.

Es könnte eine gute Saison werden. Denn die Spargelpflanze hat ein Gedächtnis, sagt Simon Schumacher, der Vor­sitzende des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer: Die Bedingungen der vergangenen Saison waren optimal. Durch warmes und trockenes Wetter konnten die Pflanze und ihr Kraut nach der Ernte viel Energie speichern. Jetzt treibt der Spargel kräftig aus.

Die Kunden berichten, dass er hervorragend schmeckt, das sei kein Wunder bei den Bedingungen des Vorjahrs, sagt Schumacher. „Voller Energie und von gutem Geschmack“ – das seien gute Voraussetzungen für die Saison. Spargel ist eine Steppenpflanze, daher war der vergangene Sommer nicht dramatisch, die Jungpflanzen werden tropfbewässert.

2023 scheinen sich die Deutschen wieder etwas zu gönnen

Auch Marcus Mager, 40 Jahre alt und seit 15 Jahren im Familienbetrieb tätig, ist „verhalten optimistisch für die beginnende Saison“. Der gelernte Gartenbauingenieur ist hauptsächlich für die Erdbeeren zuständig. An den „Spargeldämmen“, den Erdhügeln auf dem Feld, zeigt er das Edelgemüse, das zum Teil schon aus der Erde ragt. Dann wird es höchste Zeit, den Spargel zu stechen – nur in der Erde bleibt er saftig und frisch.

Die Kauflust der Kunden lässt Schu­macher hoffen: Wegen des Ukrainekriegs und der Energiekrise sei die Spargel-Nachfrage im vergangenen Jahr eingebrochen. Nachdem in den Corona-Jahren 2020 und 2021 regionales und Biogemüse stark nachgefragt war, haben viele Kunden vergangenes Jahr verzichtet. Jetzt sieht es aber wieder anders aus. 2023 scheinen sich die Deutschen wieder etwas zu gönnen, buchen Pauschalreisen, kaufen Luxusprodukte, gehen aus – und könnten auch wieder mehr Appetit auf Spargel haben. Was wäre ein Frühling auch ohne Spargel?

Die Saison beginnt in Hessen Ende März, am Mittwoch wurde sie in Weiterstadt durch Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) offiziell eröffnet. Schon am 24. Juni endet die Saison. Damit in dieser Zeit möglichst laufend neuer Spargel reif wird, arbeitet der Spargelhof mit Wendefolie: Sie ist auf der einen Seite schwarz, auf der anderen weiß. „Das ist eine Spätsorte“, sagt Mager an einem Feld, das mit weißer Folie abgedeckt ist. „Sie sorgt dafür, dass die Pflanze kühl gehalten wird und erst später in der Saison reift.“

Alle Helfer kommen aus Rumänien

Weiter geht’s zum Feld, bei dem die Erntehelfer schon den frühen Spargel stechen: Der Damm ist mit schwarzer Folie bedeckt und darüber mit einem „Mini­tunnel“ aus durchsichtiger Folie, die den Treibhauseffekt verstärkt. Durch dieses Foliensystem lässt sich die Temperatur der Erde gut regulieren – Sensoren in 20 und 40 Zentimeter Tiefe messen sie stetig. So kann Spargelbauer Mager per App auf dem Smartphone kon­trollieren: Stimmt die Temperatur, oder müssen die Folien bald weg? Wenn es darunter zu heiß wird, verbrennen die Pflanzen.

Die Lufttemperatur unter der Folie kann bis zu 50 Grad erreichen. Sobald die Sonneneinstrahlung zunimmt, kann die Saison auch ohne Folien weiterlaufen. Das bedeutet eine enorme Zeitersparnis: Aktuell nimmt das Auf- und Abdecken der Spargeldämme rund die Hälfte der Arbeitszeit ein.

Als Spargelbauer muss man Geduld haben. Die Anzucht der Pflanzen dauert zwei Jahre, in dieser Zeit lässt sich noch kein Gemüse ernten. Daran schließen sich etwa fünf Jahre Ernte an. Die Pflanze bleibt also einige Jahre in der Erde, Spargel ist eine „Dauerzucht“: Der Samen wird einmal gepflanzt, und für die Laufzeit von sieben Jahren ist keine weitere Saat notwendig. Damit die Felder stetig bestellt werden, wird jedes Jahr ein Siebtel der Anbaufläche neu gesät. Allerdings zeigen die Dämme und die Folien, dass der Spargelanbau recht aufwendig ist.