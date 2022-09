Die Queen und ihre Dynastie : Familie ging ihr über alles

Trauer nach Tod der Königin : „Das Herz der Welt ist gebrochen“

Der Tod von Königin Elisabeth II. hat auf der ganzen Welt Trauer ausgelöst. Am Buckingham-Palast in London kamen Tausende Menschen zusammen. Für den Freitag sind zahlreiche Trauerbekundungen geplant. König Charles wird eine Rede an die Nation halten.