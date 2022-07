Was läuft schief an deutschen Schulen?

Gewalt gegen Lehrer : Was läuft schief an deutschen Schulen?

Die Neuntklässlerin wartete mit ihrem Vater vor dem Lehrerzimmer, und Salvatore Caruso, Rektor an der Edith-Stein-Gesamtschule in Offenbach, bemerkte schon beim Näherkommen, dass der Vater der Schülerin extrem unter Druck stand. Er ging an den beiden vorbei in den Raum, in dem die Lehrer der Schülerin sich zu einer Klassenkonferenz versammelt hatten. Sie wollten darüber entscheiden, ob sie die Schülerin aufgrund schweren Fehlverhaltens von der Abschlussfahrt ausschließen würden. Doch plötzlich habe der Vater die Tür aufgerissen, sei hereingestürmt und habe mit der flachen Hand auf den Tisch vor ihm geschlagen, berichtet Caruso. „Er brüllte mich an: ‚Was fällt Ihnen ein?‘“ Caruso sagt, er habe dann ebenfalls mit der flachen Hand auf den Tisch geschlagen und gerufen: „Jetzt ist aber Schluss!“ Daraufhin sei der Vater regelrecht ausgerastet, „er fragte: ‚Hast du ein Problem? So gehst du nicht mit mir um!‘“ Als er ihn gebeten habe, das Lehrerzimmer wieder zu verlassen, habe der Vater Anstalten gemacht, ihm einen Stuhl über den Kopf zu ziehen. Er habe ihn schließlich mithilfe eines Kollegen aus dem Lehrerzimmer gedrängt, und im Flur davor habe der Vater sich die Jacke ausgezogen und gerufen: „Komm raus, wir können das sofort regeln!“

Dieser Vorfall aus Offenbach ist nur ein Beispiel unter vielen. Einer repräsentativen Untersuchung im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung zufolge hat sowohl die verbale als auch die körperliche Gewalt gegen Lehrerinnen und Lehrer zwischen 2018 und 2020 deutlich zugenommen. Insgesamt gaben rund 60 Prozent der Schulleitungen an, dass es in den letzten fünf Jahren an ihrer Schule Fälle gab, in denen Lehrer beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden. 2018 sagten dies nur 45 Prozent. Von körperlichen Angriffen gegen Lehrkräfte berichteten zuletzt 23 Prozent der Schulleitungen, 2018 waren es noch 16 Prozent gewesen. Und während der Pandemie ist alles noch viel schlimmer geworden. Die Lehrerinnen und Lehrer wurden dafür attackiert, dass sie die Corona-Regeln durchgesetzt haben.

„Es findet ein Wertewandel statt“

Lehrerinnen und Lehrer aus Thüringen berichten, sie seien während der Durchsetzung der Corona-Maßnahmen mit den KZ-Mitarbeitern verglichen worden, die vor 80 Jahren an der Rampe in Buchenwald standen. Oder ihnen sei gesagt worden, sie seien wie die Mauerschützen, die auch nur Befehle ausgeführt hätten. Eine Schulleitung musste sich anhören, sie leite ihre Schule mit Nazimethoden. Ein Vater zettelte auf dem Messenger Telegram eine Hetzkampagne gegen die Schule seiner Kinder an, sodass fremde Menschen die Schulleitung bedrohten und beleidigten. Andere Lehrer wurden beleidigt, bespuckt, bedroht, geschlagen oder in den Bauch getreten.

Grund für ein solches Verhalten dürfte natürlich beileibe nicht nur die Corona-Pandemie sein. Nach Einschätzung des Deutschen Lehrerverbands nimmt die Gewalt gegen Lehrer gerade an Brennpunktschulen zu. Dort stammen viele Schüler aus Familien, die in prekären Verhältnissen leben. Es sind Kinder, die immer wieder Zeugen von körperlicher Gewalt werden, etwa zwischen ihren Eltern. Solche Kinder und Jugendliche werden dann auch selbst eher gewalttätig als andere.