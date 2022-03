Pariser Fashion Week : Die Balenciaga-Schau wird zu einem Anti-Kriegs-Kommentar

Schon die Einladung macht deutlich, dass es bei der Modenschau der Marke Balenciaga nicht einfach nur um eine Modenschau geht. Da kommt kein parfümiertes Päckchen, keine Süßigkeit, keine vergoldete Pappkarte, wie sonst vor den Präsenta­tionen des Prêt-à-Porter. Es kommt: ein Handy mit zersprungenem Display. Die Splitter waren nicht „künstlich herbei­geführt“, so das Begleitschreiben, sondern stammten von jahrelangem wirklichem Gebrauch oder auch Missbrauch. Elektroschrott als Einladung zu einem Mode­termin – das hat Paris noch nicht gesehen.

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. Folgen Ich folge



Es war höchste Zeit, dass an diesem Sonntagmittag in einer riesigen Halle am Flughafen Le Bourget nicht mal wieder die unschuldige Schönheit beschworen wird, nicht mal wieder so getan wird, als wäre der russische Angriff auf die Ukraine ganz weit weg. Denn bisher brillierten die Modehäuser vor allem darin, sich nicht anmerken zu lassen, dass gerade Krieg herrscht. So ließ eine große Modemarke verlauten, man sei „tief besorgt über die derzeitige Situation in Europa“. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten: Warum man nicht einfach über Krieg spreche, ­sondern nur über „die Situation“?

Demna Gvasalia ist bekannt für klare Aussagen

Nicht so der Balenciaga-Chefdesigner. Demna Gvasalia ist bekannt für klare Aussagen und extremes Design. Und, vielleicht noch wichtiger: Er stammt aus Georgien, er weiß, was Krieg und Gewalt in einem ehemaligen Sowjetstaat bedeuten können. Im Alter von zwölf Jahren musste Gvasalia, der 1981 in eine georgisch-orthodoxe Familie geboren worden war, vor dem ­Bürgerkrieg in seiner Heimat fliehen. Zu großen Teilen wuchs er in Düsseldorf auf, bevor er in Paris die avantgardistische ­Marke Vetements aufbaute – und wegen des enormen Erfolgs schließlich das Traditionshaus Balenciaga übernehmen durfte, das er mit über­dimensionierten, kantigen und überhaupt oft abgedrehten Entwürfen verfremdete und genau dadurch zum ­großen Hit der vergangenen Jahre machte – und zum Gewinnbringer für den Luxuskonzern Kering, zu dem die Marke gehört. Die klobigen Sneaker zum Beispiel, mit denen heute so viele junge Menschen herum­laufen: seine Erfindung.

Am Sonntag greift er nun wieder einmal zu plakativen Mitteln. Die Models laufen in einem riesigen Rund durch künst­lichen Schnee. Es ist es eiskalt in der Halle. Die Zuschauer bekommen es nicht mit, weil sie rundherum hinter einer Glasscheibe sitzen. Aber sie sehen, wie die Models gegen den eisigen Wind und den aufkommenden Schneesturm ankämpfen. Und man sieht es auch hinterher backstage: Die Models, die von ihrer Runde kommen, werden sofort in Rettungsdecken aus wärmeisolierender Alufolie gehüllt, damit sie nicht noch mehr unterkühlen.

F.A.Z. Newsletter Stil - Die schönen Seiten des Lebens Donnerstags um 14.00 Uhr ANMELDEN

Das könnte leicht passieren, denn einige haben kaum etwas an außer einem vagen Pullover. Andere kommen nicht vorwärts, weil sie in Stiefeln mit ewig langem Pfennigabsätzen stecken. Oder sie schleppen dicke schwarze Müllsäcke mit sich wie Flüchtlinge, die nur notdürftig ihre Sachen zusammenklauben konnten. Eiseskälte zieht beim Anblick der sichtlich leidenden Models auch durchs Publikum – denn das erinnert selbst abgehobene Modefans an die Elendsbilder der Flüchtlinge.

Die Intensität der Musik kann man nur so interpretieren: Die „Bass Drum“ klingt wie das Donnergrollen von Artillerie­geschütz, die „Snare Drum“ wie peitschendes Gewehrfeuer. Einige im Publikum sind so betroffen, dass sie zu weinen beginnen. Gleich nach Ende der Schau sagt Schauspielerin Salma Hayek, die Frau des Kering-Vorstandsvorsitzenden François-Henri Pinault: „Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich in einer Modenschau geweint. Es hat mich sehr bewegt. Es hat mich nicht nur nachdenklich gemacht, ­sondern man fühlt Mitleid mit den Menschen. Und gleichzeitig war es doch auch poetisch. Sehr viel für eine Modenschau.“

Und wirklich: Einige Entwürfe dieser Flüchtlingskollektion kann man schön nennen. Originell zum Beispiel die Idee einer Umhängetasche, die aus zwei zusammengenähten Stiefeln besteht – und die man somit, anders als andere Hand­taschen, auch auf den Boden stellen kann. Aber darf man das überhaupt? Eine Modenschau mit 2000-Euro-Taschen auch noch mit Kriegsassoziationen bestücken?

„Für mich war es wie eine Reise 30 Jahre zurück, als ich in einem Obdach war wie nun andere Jungen und Mädchen mit ihren Eltern“, sagt Demna Gvasalia nach der Schau. „Wenn ich meine Vergangenheit visuell darstellen müsste, dann wären es eben genau diese halb nackten Leute, die durch den Wind gehen.“ Jedem anderen Modemacher würde man eine solche ­Kollektion nicht abnehmen. Aber bei ihm, der die Anti-Ästhetik zum Trend erhoben hat, hätte eine andere Kollektion gerade in diesen Zeiten seltsam gewirkt.

Mit Blick auf die Fetischkleider aus ­Klebeband, das um den Körper gewickelt ist, bringt Gvasalia noch eine Dimension in die Kollektion: „Als ich ein kleiner schwuler georgischer Junge war, habe ich mir Vorhänge um­gehängt und die Stiefel meiner Mutter angezogen – und wurde dafür bestraft. Das war jetzt sozusagen meine Revanche.“ Diese Looks zeigen also auch, dass man Mode in all ihren Dimensionen nur dann ausleben kann, wenn ­Freiheit herrscht wie in Paris – und keine Diktatur der falschen Moral.