Hirte der Alpe Gampernun : Allein unter Stieren

In Tirol treiben immer weniger Bauern ihr Vieh auf die Alm. Franz Hiesel hält dort oben durch. Die Alpe Gampernun ist die einzige noch bewirtschaftete Stieralm in Tirol, vielleicht sogar in ganz Österreich.

Da sind sie also nun, die Stiere. Ein schwarzer Tuxer, ein brauner Limousin, ein grauer Tiroler und noch ein paar andere. Auf einer saftig grünen Wiese haben sie es sich im Schatten hoher Fichten und Lärchen bequem gemacht. Ein wilder Gebirgsbach rauscht direkt an der Weide vorbei. Im Hintergrund ragt der Gipfel des Hohen Riffler bis auf 3168 Meter in die Höhe. Der Limousin dreht den Kopf in Richtung Gatter, der Tuxer verscheucht mit seinem Schwanz Fliegen. Aufmerksam beobachten die Tiere, was auf ihrer Weide passiert. Und mindestens genauso aufmerksam ist ihr Besucher. Kein zu lautes Wort, keine zu schnelle Bewegung. Franz Hiesel vermeidet alles, was die Tiere stören könnte. Überhaupt lässt er gehörigen Abstand. Sicher ist sicher.

Franz Hiesel ist seit 19 Jahren der Hirte der Alpe Gampernun am Eingang zum Stanzertal, ganz im Westen von Tirol. Die Haare weiß, der Bart auch, aber die 81 Jahre merkt man ihm nicht an. Seine Almhütte liegt in 1765 Meter Höhe. 1912 wurde sie errichtet. Küche, Wohn- und Schlafzimmer in einem, ein Bett, ein Tisch, ein Herd. An der Wand die Teilnahmebestätigung eines Hirtenseminars, in der Ecke ein Kreuz an der Tür, ein kleiner Weihwasserkessel. Franz Hiesel kredenzt seinen Gästen zur Begrüßung einen Enzianschnaps. Dann setzt er sich vor der Hütte auf die Bank, ein Fernglas um den Hals gehängt, und zieht sich eine Virginia aus der Tasche: „Wenn ich hier oben bin, bin ich gesund. Das ist für mich Wellness.“