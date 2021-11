Dialog mit einem Betrüger : Warum hast du Zeit, an mir zu zweifeln, liebe Katrin?

Aktualisiert am

Warum hast du Zeit, an mir zu zweifeln, liebe Katrin?

Ich beschließe, ihr zu antworten, weil ich herausfinden will, wie solche Betrüger im Detail vorgehen. Bild: Daniel Stolle

„Guten mogen, meine brüder und schwestern in Christus. Ich möchte eine Summe von 650. 000 € an eine ehrliche, ernsthafte und Gläubige Person Spenden. Ich leide an Kehlkopfkrebs und mein Arzt hat mir bestätigt, dass meine Tage gezählt sind. Kontakt : e-Mail: carineweiner@gmail.com“

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





Diesen fehlergespickten Tweet entdeckt ein Kollege Ende Oktober auf Twitter. Abgesetzt hat ihn dem Anschein nach eine etwa 60-jährige Dame mit Brille und kurzem dunklem Haar. Ihr Profilbild zeigt eine Statue mit Flügeln. Auf ihrem Hintergrundbild sitzt sie in einem gefliesten, gepflegt aussehenden Wohnzimmer und trägt einen Schal mit Leopardenmuster. Sie hat ihr Profil am gleichen Tag eröffnet und den Tweet schon ein knappes Dutzend Mal gepostet. Sonst erfährt man auf Twitter nichts über sie.