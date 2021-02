Bis zu 100 Stundenkilometer : Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen und Gewitter

In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erwartet der Deutsche Wetterdienst Sturmböen und Gewitter. Auch in anderen Landesteilen ist der Tag eher ungemütlich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Sturmböen und Gewittern in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gewarnt. Am Mittwoch können schwere Sturmböen in den Kammlagen oberhalb von 600 Metern Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern erreichen, teilte der DWD mit Sitz in Offenbach am Mittwochmorgen mit. Am späten Nachmittag kann es vereinzelt Gewitter geben. Zudem regnet und schauert es bei Höchstwerten von sehr milden 8 bis 14 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag zieht der Regen ab. Die Tiefstwerte liegen bei sechs bis zwei Grad. Im Bergland sind weiterhin stürmische Böen möglich. Der Donnerstag bleibt meist niederschlagsfrei bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 Grad in der Hocheifel und bis zu 13 Grad in der Vorderpfalz.

Für Nordrhein-Westfalen hat der Deutsche Wetterdienst vor Gewittern, Sturmböen und Tauwetter gewarnt. Grund dafür sei eine kräftige südwestliche Strömung, die sehr milde und feuchte Luft nach Nordrhein-Westfalen bringe. In der Mitte und im Süden seien am Mittwoch ab dem späten Vormittag Sturmböen von bis zu 85 Stundenkilometern möglich. Es soll weiter regnen. Am Mittwoch ist es sehr mild bei 8 bis 12 Grad. In den Hochlagen liegen die Höchstwerten bei Tauwetter um die 6 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es bewölkt. Der Regen lässt allerdings nach. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 2 Grad. Am Donnerstag bleibt es weitgehend trocken. Sonnen und Wolken wechseln sich ab bei Höchstwerten zwischen 7 Grad in Ostwestfalen und bis zu 11 Grad in der Kölner Bucht.

In Sachsen-Anhalt ist das Wetter am Mittwoch zweigeteilt. „Es gibt ein starkes Temperaturgefälle von Nord nach Süd“, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. In der Altmark bleibt es demnach kalt bei um die null Grad. Um den Arendsee fällt Schnee, der Richtung Süden in Schneeregen übergeht. Hier kann es zu überfrierender Nässe und glatten Straßen kommen. Im Rest des Landes ist der Mittwoch regnerisch bei milden Temperaturen bis 11 Grad.

Gegen Abend gibt es verstärkt Regenschauer. Zwischen Harz und dem Burgenland kann es zu stürmischen Böen kommen. Die Nacht bleibt mild bei Temperaturen um die sechs Grad. In der Altmark bleibt es kühler bei einem Grad plus.

Der Mittwoch in Thüringen startet regnerisch und mit milden Temperaturen. Feuchte Atlantikluft aus Südwesten bringt Regen über den ganzen Tag hinweg und sehr milde Temperaturen bis zu 11 Grad, so der Deutsche Wetterdienst. Gegen Nachmittag geht der Regen in Schauer über. Vereinzelt sind Gewitter und schwere Sturmböen zu erwarten. Die Nacht bleibt regnerisch und mild bis zu 5 Grad. Besonders im Bergland kann es auch nachts Sturmböen geben.

Die Hochwasserlage bleibt indes angespannt. Mancherorts steigen die Pegel weiter an.