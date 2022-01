Nach Missbrauchsgutachten : Das Schweigen des Papstes

Der Papst schweigt. Immer wieder hat Franziskus seinen Vorgänger in den vergangenen Jahren in den höchsten Tönen gelobt. Von „einer unerschütterlichen Liebe zur Wahrheit“ sei das Pontifikat Benedikts XVI. geprägt gewesen, sagte er im November zuletzt. Franziskus hat ihn auch in Schutz genommen, als Spekulationen die Runde machten, Benedikt XVI. lasse sich von reformfeindlichen Kreisen als Gegenpapst instrumentalisieren. Aber diesmal schweigt der Papst beharrlich. Zu dem, was das Münchener Missbrauchsgutachten Benedikt XVI. zur Last legt, war von ihm bislang kein Wort zu hören; ebenso wenig zu dem Vorwurf, Benedikt XVI. habe gelogen, weil er eine zentrale Aussage in seiner Stellungnahme zu dem Gutachten korrigiert hat, nachdem offenkundig geworden war, dass seine bisherige Darstellung falsch war.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Vom vatikanischen Presseamt gab es am 20. Januar nur eine knappe Erklärung von Sprecher Matteo Bruni. Die zuständigen vatikanischen Behörden würden das fast 1900 Seiten starke Gutachten „im Einzelnen“ und „mit der gebührenden Aufmerksamkeit“ lesen und sich zu gegebener Zeit äußern, teilte Bruni mit.