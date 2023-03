Cihlářová ist an der Oder aufgewachsen und arbeitet für die Tschechische Union für Naturschutz – damit ihre Heimat so bleibt, wie sie sie aus ihrer Kindheit kennt. Ein Ort, an dem sie schwimmen und angeln konnte, „im Sommer haben wir meiner Mutter immer Blumen gepflückt“. Aber diese Idylle interessiert nicht viele.