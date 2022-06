D er alte Mann rüttelt am Reißverschluss der Ledertasche. Seine rechte Hand zittert ein bisschen. Als die Öffnung groß genug ist, holt Nothardt Becher ein Cello heraus. Sein Cello, sein geliebtes Instrument. Als Fünfzehnjähriger faszinierte ihn der erhabene Klang der Saiten. Bis er 61 war, hat er gespielt. Dann wollten seine Hände nicht mehr so wie früher. Von da an blieb es in der Ledertasche, 13 Jahre lang.



Am 25. August 2021 kehrte das Cello in das Leben von Nothardt Becher zurück. Er war 74 und wusste seit etwa drei Jahren, dass es eine Krankheit war, die ihm das Musizieren erschwerte: Demenz. Bei Becher geht sie mit Parkinson einher. Nervenzellen im Gehirn sterben ab, Bewegungen werden eingeschränkter, der Gleichgewichtssinn schwindet, Muskeln zittern. Becher ist einer von 120.000 bis 160.000 Menschen in Deutschland, die aufgrund von Parkinson auch beginnen zu vergessen. Oft fühlt er sich wie im Nebel. Er spürt, wie Geist und Körper sich verändern. Häufig ist er deshalb niedergeschlagen. Doch er hat etwas gefunden, das ihm hilft – und auch anderen helfen könnte.