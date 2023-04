Himmelfahrt, Pfingsten und 1. Mai – dank vieler Feiertage dürfen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Mai auf lange Wochenenden freuen. Passend dazu tritt ein Bahnticket in Kraft, auf das viele gewartet haben. Was sich im Mai ändert:

Das 49-Euro-Ticket ist endlich da

Nach langwierigen Diskussionen und Vorbereitungen geht am 1. Mai das 49-Euro-Ticket an den Start. Das im Abo erhältliche Angebot ermöglicht bundesweit Fahrten im öffentlichen Nahverkehr zum Einführungspreis von 49 Euro im Monat. Der Verkaufsbeginn des Tickets im April war für die Deutsche Bahn sehr erfolgreich. Das Unternehmen gab im April Schätzungen ab, laut denen sich jeder fünfte Deutsche das 49-Euro-Ticket zulegen könnte. Ob die Verkehrsnetze für die erhöhte Belastung gewappnet sind, bleibt abzuwarten. Zur Einführung des 9-Euro-Tickets war der ÖPNV vielerorts stark überbelastet; Kritiker erklären, dass diese Gefahr nun abermals drohe.

Die Corona-Warn-App geht in den Sommerschlaf

Die meisten Corona-Regeln sind inzwischen ausgelaufen, auch die für die Pandemie-Bekämpfung genutzte Corona-Warn-App der Bundesregierung wird immer weniger genutzt. Von Mai an können Nutzerinnen und Nutzer nach einem positiven Testergebnis über die App keine Warnungen mehr an andere Anwender verschicken. Weitere Funktionen sollen von Juni an in einen „Schlafmodus“ gehen. Die App wird dann auch aus dem App-Store und dem Google-Play-Store verschwinden. Die gespeicherten Impf-Zertifikate bleiben jedoch weiterhin nutzbar. Falls die Corona-Krise sich überraschend noch einmal zuspitzt, könne man die App wieder zurück zur vollen Funktionstüchtigkeit bringen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums erklärte.

Ziehen sich die Bahnstreiks bis in den Mai?

Unklar ist, wie sich die Tarifauseinandersetzungen in der Bahnbranche entwickeln (Stand: 26. April). Sollte es keine Einigungen geben, könnten auf Bahn- und Flugreisende auch im Mai Streichungen und Verspätungen zukommen. Die Tarifverantwortliche der EVG bezeichnete das letzte Angebot der Deutschen Bahn als „Affront gegen die Kolleginnen und Kollegen“. Aktuell sind die nächsten Verhandlungsrunden für Ende Mai geplant, Bahn-Personalchef Martin Seiler hat jedoch die Bereitschaft des Unternehmens zu früheren Gesprächen geäußert.

Altenpfleger erhalten mehr Geld

In der Altenpflege gelten vom 1. Mai an höhere Mindestlöhne. So steigt der Mindeststundenlohn für Hilfskräfte von 13,70 Euro auf 13,90 Euro. Auch Pflegekräfte mit Ausbildung sollen mehr Lohn erhalten. Für den 1. Dezember sind weitere Erhöhungen geplant. Die Arbeitnehmergewerkschaft Verdi erklärt in einer Pressemitteilung, die Erhöhungen seien ein Schritt in die richtige Richtung, von einer angemessenen Bezahlung könne man jedoch noch nicht sprechen.