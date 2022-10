Qatar, China, Champions League : Das ist in dieser Woche wichtig

Außenministerin Baerbock in einem Museum in der kasachischen Hauptstadt Astana. Bild: dpa

Montag

Nancy Faeser besucht Qatar

Am 20. November startet die Fußball-WW. Knapp drei Wochen vorher ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit einer Delegation des Deutschen Fußball-Bundes um DFB-Präsident Bernd Neuendorf ins Gastgeberland Qatar geflogen.

Faeser ist auch für die Spitzensport-Förderung zuständig. Sie will „die Menschenrechtsfragen, die rund um das Turnier diskutiert werden, etwa der Schutz von queeren Menschen vor Diskriminierung und Verfolgung sowie die Verantwortung für Wanderarbeiter, die die WM-Stadien gebaut haben“ in den Mittelpunkt der Reise nach Qatar stellen.

Luise Amtsberg (Grüne), Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, verzichtet auf ihre ursprünglich geplante Mitreise.

Annalena Baerbock in Kasachstan und Usbekistan

Außenministerin Baerbock ist seit Sonntag in Kasachstan, um die Verbindung mit dem Land Zentralasien zu stärken. Am Montag reist sie nach Usbekistan. Vor der Abreise hatte Baerbock gesagt, ihr sei es wichtig, dass die zentralasiatischen Staaten „nicht nur die Wahl zwischen der engen Zwangsjacke im Vorhof von Russland und der Abhängigkeit von China“ haben.

Dienstag

Wahl in Israel

Israel wählt zum fünften Mal innerhalb von knapp vier Jahren ein neues Parlament. Zuletzt haben acht sehr unterschiedliche Parteien zusammen regiert. Sie alle vereinte allein der Plan, eine neue Amtszeit von Benjamin Netanjahu, der seit 2019 wegen Bestechlichkeit und Betrug angeklagt ist, zu verhindern. Jetzt hat er wieder Chancen, Regierungschef zu werden.

Champions League

Am Dienstag spielen drei deutsche Mannschaften in der Champions League. Doch nur für Eintracht Frankfurt geht es noch um ein Weiterkommen in der Königsklasse. Die Eintracht muss gegen Sporting Lissabon gewinnen, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Bayer Leverkusen spielt gegen FC Brügge, hat aber keine Chance mehr auf das Achtelfinale. Aber: Holt Bayer jetzt mehr Punkte gegen den FC Brügge als Atlético Madrid beim FC Porto, geht es für die Leverkusener zumindest in der Europa League international weiter.

Der FC Bayern steht bereits als Gruppensieger fest, wenn die Münchner daheim Inter Mailand empfangen.

Mittwoch

Die Ministerpräsidentenkonferenz berät über die offenen Finanzierungsfragen bei den Entlastungsmaßnahmen und der Unterbringung von Flüchtlingen. Zu Gast ist Bundeskanzler Olaf Scholz.

Champions League

RB Leipzig fehlt vor dem Spiel gegen Schachtar Donezk ein Zähler, um das Achtelfinale zu erreichen. Das Spiel gegen die ukrainische Mannschaft wird im polnischen Warschau ausgetragen.

Dortmund steht schon vor dem Spiel beim FC Kopenhagen als Achtelfinalist fest.

Donnerstag

Annalena Baerbock trifft die anderen Außenminister der G-7-Staaten – ausgerechnet in Münster. Deutschland hat gerade die G-7-Präsidentschaft, Baerbock ist Gastgeberin, und die Ortswahl mag wohl an den immerhin schon 374 Jahre alten Westfälischen Frieden erinnern, eine von freien Staaten verhandelte Friedensordnung. Balkan-Gipfel: Beim Bundeskanzler treffen sich die Staatschefs des westlichen Balkans, die der EU beitreten wollen (Serbien, Nordmazedonien, Montenegro, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo)

In der Europa League spielen FK Karabach Agdam gegen SC Freiburg, Union St. Gilloise gegen 1. FC Union Berlin. In der Europa Conference League trifft der 1. FC Köln auf OGC Nizza.

Freitag

Scholz in China

Olaf Scholz reist zu seinem ersten Besuch als Kanzler nach China. Wegen der strengen Vorsichtsmaßnahmen in China gegen die Pandemie treffen Scholz und seine Delegation mit Wirtschaftsvertretern am Morgen ein und reisen am Abend wieder ab. Sie dürfen sich in China nur streng abgeschirmt in einem „geschlossenen Kreislauf“ bewegen. Im Mittelpunkt der Visite stehen unter anderem die deutsch-chinesischen Beziehungen, die Wirtschaftskooperation, der Ukraine-Konflikt und die Taiwanfrage.

Sonntag

UN-Klimakonferenz

Zur Weltklimakonferenz reisen 40.000 Delegierte, Journalisten und Klimaschützer nach Scharm el-Sheich, also nach Ägypten. Es wird um die Auswirkungen der Klimakrise auf die am stärksten betroffenen Länder und Menschen gehen. Kritiker werfen der ägyptischen Regierung grüne Propaganda vor – und wollen für die 60.000 politischen Gefangenen im Land demonstrieren gehen.