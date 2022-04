Wahlen und Verbraucherschutz : Diese Neuerungen bringt der Mai 2022

Zwei Landtagswahlen, ein Eurovision Song Contest und zahlreiche Sternschnuppen: Im Mai ist in diesem Jahr ganz schön was los. Gute Neuigkeiten gibt es außerdem für Maischberger-Fans und für Nutzer von Online-Marktplätzen wie Ebay und Amazon.

Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen finden statt

Im Wonnemonat Mai finden gleich zwei Landtagswahlen statt: Im nördlichsten Bundesland Schleswig-Holstein gehen die Wählerinnen und Wähler am 8. Mai an die Wahlurne, das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen wählt am 15. Mai seine neue Landesregierung.

Nach aktuellen Umfragen liegt in Schleswig-Holstein Ministerpräsident Daniel Günther mit der CDU deutlich vor der SPD mit Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller. Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger Schleswig-Holsteins, die sich noch unsicher sind, welcher Partei sie ihre Stimme geben sollen, könnte der Wahl-O-Mat weiterhelfen. Anhand von 38 Thesen können sie herausfinden, mit welcher der 16 Parteien sie mit ihren Ansichten am besten übereinstimmen.

Auch in Nordrhein-Westfalen liegt die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty laut Umfragen hinter der regierenden CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst. Unsichere Wählerinnen und Wähler können ebenfalls mit dem Wahl-O-Mat herausfinden, welche Partei ihren Positionen am nächsten ist.

Corona-Arbeitsschutzverordnung läuft aus

Für Unternehmen könnten weitere Corona-Vorschriften wegfallen. Die entsprechende Arbeitsschutzverordnung, die etwa Hygienekonzepte vorsieht, fällt ab 26. Mai weg, sollte sich die Ampelkoalition nicht noch zu einer Nachfolgeregelung entschließen.

In Supermärkten Preise besser vergleichen

Verbrauchern wird es einfacher gemacht, im Supermarkt Preise zu vergleichen. Bisher können auf den Auszeichnungen zum Beispiel Angaben für Preise je 100 Gramm gemacht werden. Wenn der Kunde gleiche Produkte verschiedener Hersteller miteinander vergleichen will, steht auf dem einen Schild möglicherweise der Preis je 100 Gramm, auf dem anderen der Preis für ein Kilogramm. Der Kunde muss also die Preise immer erst im Kopf umrechnen. Ab dem 28. Mai wird das anders: Mit einer Änderung der Preisangabenverordnung müssen Preise grundsätzlich auch in Kilogramm oder Liter angegeben werden.

Online-Shopping wird transparenter

Nutzer von digitalen Märkten wie Amazon oder Ebay sollen von mehr Transparenz profitieren, wenn vom 28. Mai an eine entsprechende EU-Richtlinie in Deutschland greift. Verbraucher erfahren dann etwa, nach welchen Kriterien Produkte in einem Ranking aufgeführt werden. Vergleichsportale müssen dann zudem informieren, welche Anbieter sie beim Preisvergleich berücksichtigen.

Zensus-Befragungen starten im Mai

Nach elf Jahren gibt es wieder eine Volkszählung in Deutschland, den Zensus. Millionen Bundesbürger werden ab dem 15. Mai zu ihrer Person und nach ihren Lebensumständen befragt. Neu ist in diesem Jahr, dass es Fragen zu drei neuen Themen geben wird, die eine exaktere Planung der Wohnraumpolitik ermöglichen sollen. Im Vergleich zum Zensus 2011 werden dieses Mal die zusätzlichen Merkmale Nettokaltmiete, Energieträger der Heizung sowie Dauer und Gründe eines Leerstands erfragt. Vor dem Hintergrund des aktuellen Wohnraummangels und der Bedeutung der Energiefrage spielen diese Ergebnisse eine besondere Rolle.

Im November 2023 sollen alle Ergebnisse des Zensus veröffentlicht werden. Beim Zensus 2011 erfolgte die Veröffentlichung der Ergebnisse allerdings deutlich später.

Muttertag in diesem Jahr am 8. Mai

Er findet jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai statt und kommt dennoch für viele Töchter und Söhne immer wieder überraschend: der Muttertag. In diesem Jahr ist das der 8. Mai. Der Muttertag ist einer der wenigen besonderen Tage in Deutschland, der keinen kirchlichen Hintergrund hat. Der Tag geht auf die Erfindung einer Feministin in den USA zurück: Anna Marie Jarvis hat 1907 in ihrem Heimatort Grafton in West Virginia den ersten Muttertag veranstaltet. Er fand erstmals am Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer Mutter – am zweiten Sonntag im Mai – als „Memorial Mother Day Meeting“ statt.

Der Eurovision Song Contest findet statt

Einen neuen europäischen Champion des opulenten, gefühlsbetonten Gesangs bekommt der Kontinent am 14. Mai, wenn in Turin der Eurovision Song Contest (ESC) steigt. Die ukrainische Band Kalush Orchestra will trotz des Krieges anreisen. Kalush Orchestra sind mit ihrem Lied „Stefania“ laut Buchmachern die großen Favoriten auf den Sieg. Russland ist wegen des Krieges von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) für die diesjährige Ausgabe ausgeschlossen worden.

Weitere Brauereien erhöhen ihre Bierpreise

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich auf höhere Preise für Bier im Super- und Getränkemarkt einstellen. Davon gehen Branchenbeobachter aus, nachdem bereits im vergangenen Herbst etliche große Brauer Preiserhöhungen mit langem Vorlauf für das erste Halbjahr 2022 angekündigt hatten.

Krombacher und Veltins erhöhten ihre Preise ab Brauereirampe schon zum 1. April. Die Radeberger Gruppe und Bitburger kündigten an, nun im Mai ihre Preise zu erhöhen. Zahlen wurden dabei nicht genannt. Schätzungen zufolge könnten Bierkästen der großen Pilsmarken mit 20 Halbliterflaschen um etwa einen Euro teurer werden.

Als Gründe für die steigenden Kosten werden neben der Corona-Krise auch Engpässe bei Rohstoffen, Verpackungen, Energie und Logistik angegeben. So seien besonders bei Braumalz und Neuglas die Preise enorm gestiegen.

Totale Mondfinsternis und rasante Sternschnuppen

Im Mai steht uns wieder ein herausragendes astronomisches Ereignis bevor: Eine totale Mondfinsternis, die von Mitteleuropa aus zu beobachten ist. Das kosmische Schattenspiel findet in den frühen Morgenstunden am Montag, 16. Mai, statt. Allerdings ist von Deutschland aus leider nur der erste Teil zu verfolgen. Noch vor Mitte der Finsternis geht der Mond bei uns unter. Mit Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde um 4.28 Uhr beginnt bei uns der sichtbare Teil der Mondfinsternis. Die Totalität beginnt um 5.29 Uhr. In der Mitte Deutschlands geht der Mond um 5.35 Uhr unter. Drei Minuten zuvor ist bereits die Sonne aufgegangen. In Hamburg erfolgt der Monduntergang um 5.20 Uhr, in Berlin um 5.11 Uhr und in München um 5.36 Uhr. Die nächste von Deutschland aus sichtbare Mondfinsternis findet erst wieder im kommenden Jahr am 28. Oktober statt. Ihre Größe beträgt allerdings nur 13 Prozent des Mondscheibendurchmessers.

Ein anderes Himmelsschauspiel wird sich den ganzen Mai über immer mal wieder zeigen: Sternschnuppen. Die Mai-Aquariden sind nämlich aktiv. Dabei handelt es sich um schnelle Sternschnuppen, die mit rund 234.000 Kilometer pro Stunde in die Erdatmosphäre eindringen. Ihr Ursprungskomet ist der Halleysche Komet. Das Maximum ist um den 5. Mai zu erwarten. Wegen des bei uns recht tief stehenden Radianten sehen wir hierzulande aber nur wenig Sternschnuppen. Aber in südlichen Ländern sind bis zu zwanzig Meteore pro Stunde zu erwarten.

Erster „Freitag, der 13.“ in diesem Jahr

Im Monat Mai steht uns ein „Freitag, der 13.“ bevor. Im Aberglauben gilt dieses Datum als Tag, an dem besonders viele Unglücke geschehen. Allerdings dürfte sich für die allermeisten Menschen an dem ersten Freitag dieser Art in diesem Jahr wenig ändern. Zumindest wird der 13. – voraussichtlich – nicht mehr Pech oder Unglück bringen als jeder andere Tag des Monats. Dass das vermeintlich unheilvolle Datum nicht mehr Gefahren birgt als andere Tage auch, haben Statistiker längst bewiesen.

Sandra Maischberger bekommt zweiten Sendeplatz

Zuschauerinnen und Zuschauer des ARD-Talks von Sandra Maischberger können sich freuen: Ab dem 3. Mai wird sie nicht nur wie bislang wöchentlich mittwochs, sondern auch dienstags im ARD-Hauptprogramm nach den „Tagesthemen“ zu sehen sein. Mit dem zusätzlichen Sendeplatz am Dienstag geht die ARD in Konkurrenz zum ZDF, wo mehrmals in der Woche die Talkrunde „Markus Lanz“ am späteren Abend im Hauptprogramm zu sehen ist.