Jeder in Freetown kannte den „Cotton Tree“. In kaum einem Reisebericht oder Buch über die Hauptstadt von Sierra Leone fehlte eine Erwähnung. Der prächtige Baum im Stadtzentrum war mehrere Hundert Jahre alt, wie alt genau, weiß niemand. Unzählige Geschichten und Mythen ranken sich um ihn.

Doch seit Ende vergangener Woche ist er selbst Geschichte. Heftige Regenfälle und Sturmböen haben den mächtigen Stamm gespalten. Wie auf Bildern in den Medien zu sehen ist, ragt nur noch eine Stammhälfte wie ein langer abgebrochener Zahn in die Höhe. Von der üppigen Baumkrone sind dürre Äste mit etwas Laub übrig.

Der Präsident von Sierra Leone, Julius Maada Bio, sprach von einem „großen Verlust für unsere Nation“. Der Baum sei „eine Verbindung zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft“ gewesen. Einwohner von Freetown verglichen ihn gerne mit dem Eiffelturm in Paris oder Big Ben in London.

„Er symbolisiert die Freiheit in Sierra Leone“

Auch international gab es Reaktionen. „Er symbolisiert die Freiheit in Sierra Leone“, schrieb der britische Schauspieler Idris Elba auf Twitter. Sein Vater stammt aus Sierra Leone. Es sei ein trauriges und symbolisches Ende ausgerechnet am Weltafrikatag, dem Gedenktag der Einigung des Kontinents. Doch die Wurzeln blieben, fügte Elba tröstend hinzu.

Der „Cotton Tree“ war ein Kapokbaum, ein Laubbaum aus tropischen Regenwäldern. Seine überlieferte Geschichte reicht bis 1792 zurück, als gut 1000 frühere Sklaven aus Nordamerika an der Westküste des Kontinents landeten. Wie auf einer Informationstafel an dem Baum vermerkt ist, liefen sie auf den kräftigen Baum zu, um Gott für ihre Befreiung zu danken. An dieser Stelle wollten sie sich niederlassen und die Stadt Freetown gründen. Die Sklaven waren im Unabhängigkeitskrieg ihren Besitzern entkommen und hatten sich im Krieg den Briten angeschlossen. Nach Kriegsende befreite die britische Regierung die loyalen Kämpfer wie versprochen und schaffte sie in die 1787 gegründete neue Kolonie. In Westafrika sollten sie ihr Glück versuchen.

Seitdem ist der Cotton Tree ein Wahrzeichen, ein nationales Monument und ein Treffpunkt für Aktivitäten jeglicher Art gewesen. Erst vor wenigen Wochen hatte der Journalistenverband einen Marsch für die Pressefreiheit organisiert und an dem Baum eine Kundgebung abgehalten. Viele Bewohner schrieben ihm außerdem magische Kräfte zu, sie vermuteten, Geister wohnten in dem alten Gehölz. Zwischenzeitlich gab es auch Forderungen, ihn zu fällen, weil er Unglück über das arme Land gebracht habe.

Aberglaube und ein Feuer vor drei Jahren überlebte der Baum ebenso wie Generationen von Staatslenkern und die großen geschichtlichen Ereignisse: die Kolonialzeit, die Unabhängigkeit 1961, dann Militärputsche, einen elf Jahre langen Bürgerkrieg, die Jagd nach Blutdiamanten, unvorstellbare Gräueltaten und Ebola-Ausbrüche, aber auch das Wachstum von Freetown zu einer pulsierenden Millionenmetropole mit dichtem Verkehr.

Heute steht der Baum oder das, was noch übrig ist, in einem Kreisverkehr, der den Mittelpunkt strahlenförmig angeordneter Hauptstraßen bildet. Bei der Fahrt ins Zentrum, egal aus welcher Himmelsrichtung, ist er bis vergangene Woche nicht zu übersehen gewesen. In unmittelbarer Nähe befinden sich das Nationalmuseum, der Gerichtshof, mehrere Banken, Behörden und das Friedens- und Kulturmonument.

Viele Erinnerungen an den „Cotton Tree“

Der britische Autor Tim Butcher beschrieb in seinem Buch „Chasing the Devil“, wie er auf der Siaka Stevens Street, der Hauptverkehrsader, unter den weit ausgebreiteten Ästen des Cotton Tree hindurchgefahren war. „Ich schaute nach oben und sah Tausende von großen Fledermäusen, jede so groß wie eine Ratte. Sie hingen in pelzigen, zuckenden Bündeln von den Ästen, ungerührt vom Straßenlärm unter ihnen.“

Wie der Staatspräsident bei einem Ortsbesuch mitteilte, soll an dieser Stelle nun etwas Neues entstehen, das an den „großen Cotton Tree in unserer Geschichte“ erinnert. Die Überreste des Baumes wird das Nationale Museum erhalten, um sie für die nachfolgenden Generationen zu erhalten.

In einem emotionalen Bericht erinnerte die Zeitung „Sierra Leone Telegraph“ daran, dass die Wurzeln und Äste die Völker, Kulturen und Sprachen Sierra Leones repräsentierten. Der Baum hinterlasse nun viele Fragen über die politische und wirtschaftliche Zukunft. „Jetzt steht nur noch der Stamm stolz da, als würde er sich ein letztes Mal verbeugen, bevor er die Bühne verlässt.“