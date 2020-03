Corona-Krise : Vor der Zerreißprobe

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Jung, unbekümmert, relaxt

Ihre Verdrängungsleistung ist enorm: Es sind ja gerade sie, durch die das Virus am schnellsten verbreitet wird. Nicht der Bergarbeiter unter Tage oder die Frau, die einsam in aller Herrgottsfrüh die Zeitungen austrägt, sondern die mobile Elite mit ihren Bonusmeilen-Karten und den vielen sozialen Kontakten. Auf dem berühmt gewordenen Foto vom proppenvollen Münchner Viktualienmarkt vom Samstag sind etliche von ihnen zu sehen: jung, cool, unbekümmert, relaxt. Ein Sommermärchen im Corona-März.

Die anderen hingegen, die Sorgenvollen und Drosten-Jünger, erblicken hier: Gefährder. Rücksichtslose Egoisten und Erfüllungsgehilfen des Virus, das über sie den Weg finden wird zu jenen, die sich hier niemals versammeln würden – die Alten, Schwachen und Kranken. In Südkorea sind diejenigen, die das Virus im Verhältnis am häufigsten in sich tragen – es aber oft, mangels Symptomen, gar nicht merken -, die Zwanzig- bis Neunundzwanzigjährigen. Sehr wahrscheinlich, dass dies bei uns nicht anders ist. Doch auch Mittvierziger scharten sich die Woche zu lustigen Grüppchen auf der Straße.

Vom anderen, dem besorgten Lager, trennen sie weit mehr als die berühmten anderthalb Meter. Es ist ein tiefer Riss, der durchs Land geht: Für die Spaßfraktion sind die, die mit dem Finger auf sie zeigen, spießige Spielverderber, regierungshörige Angsthasen, Blockwarte, Denunzianten. Eine „Lust am Autoritären“ meint die Publizistin Sara Hassan in der Bevölkerung zu erkennen. Der Soziologe Armin Nassehi hingegen dreht die Sache um: Für ihn verkörpern gerade die vermeintlich lässigen Lebemenschen „die moderne Version des autoritären Charakters: Das Wichtige wird nur getan, wenn es ausdrücklich befohlen wird.“ Es ist kompliziert, und es wird noch komplizierter dadurch, dass auch die Sorglosen ein paar Experten hinter sich wissen, die die ganze Aufregung für übertrieben halten.

Zum Stammpersonal in Horror- und Katastrophenfilmen gehört der Amtsträger, der die drängende Gefahr aus Überheblichkeit oder Geldgier kleinredet und die hellsichtigen Mahner in seiner Sturheit zur Verzweiflung treibt; eine Hassfigur, die zur Strafe meist als einer der ersten vom Monster verspeist oder vom Alien pulverisiert wird. Mit so einem würden sich all die sonnigen Gemüter nie im Leben identifizieren wollen, in ihrer Ignoranz aber sind sie ihm ausgesprochen ähnlich.

Nicht einmal der schlimmste Rechthaber sollte den Corona-Verdrängern wünschen, vom Virus dahingerafft zu werden; der Gedanke, sie zu ihrer Gesundheit zwingen zu müssen, scheint so abwegig freilich nicht – selbst wenn er unangenehm autoritär ist. Nach und nach nehmen auch deutsche Spitzenpolitiker das unschöne Wort „Ausgangssperre“ in den Mund. Ein Hashtag wie das vom Bundesgesundheitsministerium verbreitete #WirbleibenZuhause dürfte jedenfalls weitgehend wirkungslos bleiben.

Wollen wir hoffen, dass wenigstens bald das Wetter mies wird.