Corona in Indien : Das Virus erreicht die Dörfer

In Indien breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Die Zahl der Infizierten hat am Wochenende die Vier-Millionen-Marke überschritten. Den Wert hatten zuvor nur die Vereinigten Staaten und Brasilien erreicht. Selbst aus abgelegenen Regionen, die bisher verschont geblieben waren, werden nun Fälle gemeldet. Selbst Mitglieder eines isolierten Volksstamms auf den Andamanen-Inseln im Indischen Ozean haben sich infiziert. Zehn der rund 60 noch existierenden Groß-Andamaner seien positiv auf das Virus getestet worden. Die Nachricht ist alarmierend. Sie verdeutlicht, wie weit das Virus schon vorgedrungen ist.

Indien ist seit Wochen das Land mit den meisten täglichen Neuinfektionen. Am Sonntag kamen 90 632 Fälle hinzu. Es war der höchste Tageszuwachs auf der ganzen Welt in einem Land seit Beginn der Pandemie. Der Sprung von drei Millionen auf vier Millionen Infektionen dauerte nur 13 Tage. Anstatt flacher, wird die Infektionskurve steiler.

„Fast jeden Tag haben wir einen neuen Rekord in Bezug auf die täglichen Fälle. Leider sieht es so aus, als würden wir eine ganze Weile lang keinen Rückgang erleben“, sagte Anant Bhan, Arzt und Wissenschaftler an der Yenepoya-Hochschule in Mangaluru, am Sonntag der F.A.Z. Schon bald wird Indien Brasilien als das Land mit den zweitmeisten Fällen überholen.

Kredite und Schutzausrüstung aus Deutschland

Vor diesem Hintergrund hat sich die deutsche Bundesregierung entschieden, Indien zu helfen. Wie Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) in einem Interview ankündigte, sollen kurzfristige Kredite im Umfang von 460 Millionen Euro für Nahrungsmittel und Finanzhilfen für Menschen, die ihren Job verloren haben, erteilt werden. Außerdem soll Indien 330.000 Corona-Testkits und 600.000 Schutzausrüstungen im Wert von 15 Millionen Euro bekommen. „Das ist weltweit eine der größten Corona-Unterstützungsmaßnahmen“, sagte der Minister.

Zum Problem wird, dass das Virus zunehmend auch die Dörfer erreicht. In den ersten Monaten waren vor allem Großstädte wie Bombay, Delhi und Ahmedabad betroffen. Nun sind es immer mehr arme und ländliche Regionen wie Bihar, Jharkhand und Uttar Pradesh. „Es gibt fast eine landesweite Verbreitung von Infektionen“, sagte Anant Bhan.

Der frühere Chefökonom der Weltbank, Kaushik Basu macht die strenge Ausgangssperre für die Verbreitung verantwortlich, die Ministerpräsident Narendra Modi im März verhängt hatte. Der ohne Vorwarnung verhängte Lockdown hatte dazu geführt, dass Wanderarbeiter und Tagelöhner aus den Städten in ihre Dörfer zurückgekehrt waren. „Dieser Lockdown ist klar ins Auge gegangen“, sagt Basu. Die Wanderarbeiter hätten das Virus in alle Landesteile getragen.

Außerdem haben die strengen Maßnahmen zu dem schwersten wirtschaftlichen Abschwung in Indien seit Jahrzehnten geführt. Um 23,9 Prozent ist die Wirtschaft in den vergangenen drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geschrumpft. Millionen Menschen rutschen in die Armut ab. Nur wenig von den 260 Milliarden Dollar des von der Regierung geschnürten Konjunkturpakets kommt bei ihnen an. Arbeiter kehren in die Städte zurück, weil sie sonst hungern müssten.

Wirtschaft soll trotzdem hochfahren

Zugleich hat es bei der Infrastruktur zur Bekämpfung des Virus Verbesserungen gegeben. Die Zahl der Betten für Covid-Patienten wurde aufgestockt. In Bombay und Delhi sind die Krankenhäuser nicht mehr so überlastet wie vor einigen Wochen. Zudem ist die Zahl der Tests auf mehr als eine Million pro Tag gestiegen, bei einer im globalen Vergleich allerdings immer noch niedrigen Testrate. Deswegen gehen Experten davon aus, dass die Dunkelziffer bei den Infektionsfällen in Indien sehr hoch ist. Bei der Todesrate mit unter zwei Prozent steht Indien recht gut da. Bei einer Bevölkerung von 1,35 Milliarden Menschen erscheint die Zahl von 70 626 Toten besonders niedrig.

Doch wenn sich die Pandemie weiter auf dem Land ausbreitet, kann die Lage außer Kontrolle geraten. Dort gibt es weniger Testmöglichkeiten, das Gesundheitssystem ist wesentlich schlechter entwickelt. Trotzdem setzt die Regierung ihren Plan fort, die Wirtschaft weiter zu öffnen. In den Städten dürfen die U-Bahnen von diesem Montag an wieder fahren. In Delhi dürfen Restaurants, Bars und Clubs wieder öffnen, wenn auch nur für die Hälfte der sonst üblichen Gästezahl. Vom 21. September an sollen Zusammenkünfte von 100 Personen erlaubt sein.

Allerdings gelten weiter Masken- und Abstandspflicht. Schulen und Hochschulen bleiben bis Ende September geschlossen. Der Arzt Anant Bhan sagt, er verstehe den Wunsch, das Land nun wieder zu öffnen, mahnt aber, es müsse mit größter Vorsicht geschehen.