„Schleichende“ Corona-Kampagne : Triumphieren die Impfmärchen über die Fakten?

In den sozialen Medien mündet inzwischen jede glaubwürdige Information über die Corona-Impfung über kurz oder lang im Sumpf der Impfmärchen, billige Rechthaberei löst den ernsten Austausch ab, und jede Woche startet die Denunziation unter einem anderen Hashtag neu. Neuester Kandidat ist das Wort des Präsidenten des Hausärzteverbandes, Markus Beier: „Unser schärfstes Schwert“ titulierte er in einem Interview für die Funke Mediengruppe die Corona-Impfstoffe.

Der Mediziner bedauerte, „dass die Impfkampagne aktuell stagniert“. Offenbar verfängt auch die vor drei Wochen vom Bundesgesundheitsministerium gestartete Testimonial-Kampagne „Ich schütze mich“ nicht wie gewünscht. Im Gegenteil: Mit ihrem Start ist die Bereitschaft zu impfen oder nachzuimpfen noch einmal spürbar gesunken. Am vergangenen Samstag haben sich laut Robert-Koch-Institut nur noch 54.000 Menschen deutschlandweit eine Injektion geben lassen, das ist noch etwas weniger als der Sieben-Tages-Schnitt der vergangenen Woche. An den erfolgreichsten Impftagen waren es gut eine Million Impfungen gewesen.

Wenig mehr als 62 Prozent der Bundesbürger sind bisher dreifach – formal also vollständig – geimpft. Die Zahl der Vierfachgeimpften, also mindestens einmal geboosterten Impflinge beläuft sich auf zehn Millionen Bürger, nicht einmal jeder Achte im Land hat sich den Booster geholt.

Das ist zum Teil mit den seit Tagen sinkenden offiziellen Fallzahlen und sinkenden Hospitalisierungsraten zu erklären. Tatsächlich aber liegt der Anteil derer, denen vor dem Winter ein Update des Covid-19-Immunschutzes wegen des Alters, Vorerkrankungen und Immundefiziten empfohlen wird, viel höher als die Booster-Rate. Viele halten offenbar eine Auffrischung für überflüssig, nicht wenige dürften verunsichert sein angesichts der aggressiven Gegenkampagnen aus den Reihen der Impfgegner. Tatsächlich sind zuletzt Hospitalisierungsraten und die Zahl der Covid-19-Sterbefälle gefallen, aber immer noch sterben wöchentlich fast tausend Menschen und damit so viele, dass bei diesem Stand über ein Jahr gesehen doppelt so viele Opfer zu beklagen wären wie bei einer schweren Grippeepidemie.

Die Hausärzte erhielten bei Weitem nicht so viele Impfanfragen von Patienten, wie es laut Ständiger Impfkommission empfohlen wäre. Die niedergelassenen Praxen nutzten jede Möglichkeit, um über die Impfungen aufzuklären, „aber der Output ist mittlerweile eher mau. Man muss es ganz klar sagen: Der Run auf die Corona-Impfungen hat sich mittlerweile auf ein Schleichen verlangsamt“, sagt Hausärzteverbandspräsident Beier.

Versandet allmählich das Vertrauen in die Nützlichkeit der Impfung? Solche Narrative werden derzeit genährt von Behauptungen, es handele sich noch immer um „experimentelle“ Corona-Impfstoffe und die Wirkstoffe versagten am Ende ganz. Betrachtet man jedoch die zuletzt von Wissenschaftlern gelieferten zahlreichen Befunde, die sowohl Realweltdaten wie aktuelle Laborergebnisse liefern, gibt es nach wie vor kaum Anlass für solche Versagensthesen. Beispielhaft sind die Resultate einer Studie von Immunologen der Universitätsklinik Tübingen um Juliane Wald und Yacine Maringer, die in „Science Immunology“ erstmals ausführliche Vergleiche verschiedener Impf- und Infektionsverläufe im Hinblick auf die T-Zell-Immunität geliefert haben. Die spezialisierten T-Zellen im Blut sind neben den B-Zellen, die für die Produktion der virusspezifischen Antikörper verantwortlich sind, die wichtigste Säule im Schutz gegen schwere Covid-19-Verläufe. In der Studie kamen noch nicht die neuen angepassten, bivalenten Omikron-Impfstoffe zum Einsatz.