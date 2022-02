Omikron in Australien : Fliegen, retten, impfen

Alexander Ling, 32, ist ein „Flying Doctor“ und an den Impfungen in abgelegenen Outback-Regionen Australiens beteiligt. Bild: Till Faehnders

Die „fliegenden“ Ärzte sind unerwartet am Boden geblieben. Eigentlich wollten sie an diesem Tag von der Bergbaustadt Broken Hill in mehreren Teams in noch abgelegenere Regionen von New South Wales ausschwärmen, um dort Mitglieder der schwer zu erreichenden Gemeinden gegen Corona zu impfen. Doch das Regenwetter verhindert ihre Mission ins Outback.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Australiens berühmter „Royal Flying Doctor Service“ (RFDS), dessen Einsätze schon in Fernsehserien gewürdigt wurden, arbeitet trotzdem weiter an seinem Ruf als einer der berühmtesten Hilfsorganisationen der Welt. Nur müssen die Menschen an diesem Tag eben zu den Ärzten kommen. Im Verlauf dieses Nachmittags ist es etwa ein halbes Dutzend Impfwilliger, das sich in der kleinen Klinik neben dem RFDS-Hangar am Flughafen von Broken Hill einfindet. Dort wird es freundlich von Krankenschwester Julie in Empfang genommen.

Hunderte Kilometer Wüste

Vor fast einem Jahr hatte Australien mit der Impfung der Erwachsenen begonnen. Mit einer Abriegelung der Innen- und Au­ßengrenzen, strengsten Quarantäne­an­for­derungen und temporären Ausgangssperren hatte „Down Under“ das Virus mehrfach zurückgedrängt. Nicht zuletzt wegen dieser Erfolge lief die Impfkampagne an­fänglich nur sehr langsam an. Eine der größten Herausforderungen der Pan­demie­strategie: an die rund zehn Prozent Aus­tralier heranzukommen, die in Orten mit weniger als 10.000 Einwohnern leben, man­che davon in Gegenden, in denen es über Hunderte von Kilometern nichts als Wüste gibt.

Zur Lösung dieses Problems traten die „Flying Doctors“ mit ihren Am­bulanzflugzeugen und mobilen Impfmannschaften an. Doch nachdem sie in den ersten Monaten schon Zehntausende Erst- und Zweitimpfungen an Erwachsene verabreicht haben, konzentrieren sich ihre Be­mühungen nun auf Auffrischungen und die Impfung von Kindern von fünf bis elf Jahren.

Einst die Kulisse für „Mad Max“

Eines der Zentren im Outback, von denen aus die fliegenden Doktoren ihre Missionen unternehmen, ist die alte Mi­nenstadt Broken Hill im Westen des Bundesstaats New South Wales, nicht weit von der Grenze zum Nachbarstaat Süd­aus­tralien. Um den Ort herum erstreckt sich meilenweit nur roterdige, lebensfeindliche Wüste. Aufgrund der trostlosen Landschaft und seines historischen Stadtkerns ist Broken Hill als Drehort für Hollywoodfilme beliebt. Die etwa 30 Kilometer entfernte Geisterstadt Silverton war einst die Kulisse für den Film „Mad Max 2“.

Wegen der weiten Anfahrtswege kommen die meisten Impfwilligen an diesem Tag deshalb aus dem Ort selbst. Zuerst fährt eine geistig offenbar leicht verwirrte Frau mit einem Taxi vor, die sich als Emma vorstellt. Sie ist barfuß und hustet mehrfach stark hinter ihrem Mund-Nasen-Schutz. „In diesem Land lieben alle die Flying Doctors“, ruft sie durch das Wartezimmer, in dem sie auf einem der Plastikstühle Platz genommen hat. Dann wird sie in den Behandlungsraum geholt, wo ein Arzt mit ihr zu ergründen versucht, ob sie für eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung in Frage kommt. Das nächste Patienten­gespräch gestaltet sich einfacher, führt aber zu keiner Impfung. Das von den Philippinen stammende Ehepaar ist noch nicht für den gewünschten Booster qualifiziert. Ihr Hausarzt habe empfohlen, für die Auffrischung zu den „Flying Doctors“ zu gehen.

Die Organisation hat viel dafür getan, die Impfstoffe bis in das ländliche Australien zu bringen. „Es ist so gut gelaufen, dass wir die Einsätze langsam etwas zurück­fahren können“, sagt Alexander Ling, der Arzt, der an diesem Nachmittag die Impfungen überwacht, die dann von einer Krankenschwester verabreicht werden. Es seien nun meistens Tagesausflüge, die er mit einer Schwester und einem Piloten in das Outback unternimmt. Noch vor ein paar Monaten war es anders, da blieben sie mitunter eine ganze Woche an einem Ort.