Der Starkoch Christian Jürgens ist von der Führung seines Gourmet-Restaurants „Überfahrt“ am Tegernsee freigestellt worden. Das teilten die Althoff Hotels am Freitag mit, in deren Hotel sich das Restaurant befindet.

Zuvor hatte der „Spiegel“ über Vorwürfe ehemaliger Mitarbeiter gegen den 54 Jahre alten Drei-Sterne-Koch wegen unangemessenen Verhaltens berichtet. Laut „Spiegel“ wies Jürgens über eine Anwältin die Vorwürfe als „unwahr“ zurück. Die geschilderten Vorgänge hätten sich „zu keinem Zeitpunkt“ ereignet.

Vorwürfe sollen aufgearbeitet werden

In der Mitteilung von Althoff Hotels hieß es: „Zunächst möchten wir klar sagen, dass uns die Vorwürfe nach wie vor erschüttern. Mit Wirkung vom 5. Mai 2023 haben wir daher entschieden, Christian Jürgens freizustellen.“ Die Anschuldigungen müssten nun „im Detail geprüft und eindeutig aufgeklärt werden“.

Eine Anwaltskanzlei sei damit beauftragt worden, die Vorwürfe aufzuarbeiten, teilte die Hotelkette mit. „Wir als Unternehmen verurteilen grundsätzlich Übergriffe in der hier dargestellten oder ähnlicher Art. Das Wohl aller bei uns Mitarbeitenden und die Aufklärung stehen jetzt im Vordergrund.“

Mehr zum Thema 1/

Jürgens ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Köche Deutschlands. Seine Karriere führte ihn aus seiner Geburtsstadt Unna in Nordrhein-Westfalen über seine Ausbildung in Bad Homburg Ende der Achtzigerjahre nach München. Dort arbeitete er bei Feinkost Käfer, dann im „Tantris“ und landete nach Stationen in Aschau und auf Sylt schließlich in Eckart Witzigmanns „Aubergine“.

Seit 2008 ist er Küchenchef im Gourmet-Restaurant „Überfahrt“ in Rottach-Egern am Tegernsee. Erst Anfang April hatte der Restaurantführer Guide Michelin Jürgens und sein Restaurant erneut mit drei Sternen ausgezeichnet.