Mond-Neujahr 2023 : So feiert die Welt das Jahr des Hasen

Am 22. Januar beginnt mit dem chinesischen Neujahrsfest 2023 das Jahr des Hasen. Nur in Vietnam steht alles im Zeichen der Katze. Was bedeutet das Mond-Neujahr – und wie lange dauert es?

Familie, viel Lärm und die Farbe Rot: Das chinesische Neujahr 2023 beginnt am 22. Januar, dem Beginn des neuen Mondjahres. Es steht im Zeichen des Hasen, genauer des Wasser-Hasen. Die Feierlichkeiten dauern 16 Tage. Damit endet das Jahr des Tigers, das am 1. Februar 2022 begonnen hatte.

Das chinesische Neujahrsfest Chunjie, auch Frühlingsfest genannt, gilt in China und etlichen ostasiatischen Ländern als der wichtigste Feiertag des Jahres. Da es sich nach dem traditionellen chinesischen Mondkalender richtet, findet es nicht an einem fixen Datum des gregorianischen Kalenders statt, sondern meist am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende, also zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar.

Wie lange dauert das chinesische Neujahr?

Das Fest dauert 16 Tage, rechnet man den Vorabend des Neujahrsfestes (analog zum westlichen Silvester) mit ein. Das Laternenfest (Yuanxiao Jie), das dieses Jahr auf den 5. Februar fällt, schließt das mehrtägige Neujahrsfest ab.

Die festlichen Rituale zum Mondneujahr sollen – ähnlich wie am westlichen Silvester – Glück und Wohlstand bringen. Das Haus wird geschmückt. Dabei dominiert die Farbe Rot, steht sie doch für Glück und Wohlstand. In der Mythologie soll der Dämon nian immer am Neujahrstag ein Dorf terrorisiert haben. Vertrieben werden konnte er durch Lärm und rote Farbe. Rot sind auch die Umschläge mit Geld, die am letzten Tag des Jahres an Kinder verteilt werden. Auch Firmen beschenken ihre Angestellten mit den hongbao. Rote Bänder mit goldenen Zeichen werden kopfüber aufgehängt. Auf den Straßen und an offiziellen Gebäuden sieht man rote Laternen. In den Tempeln werden Räucherstäbchen angezündet.

Türen und Fenster werden geöffnet, um das Glück hereinzulassen. Licht weist dem Glück den Weg ins Haus und soll gleichzeitig böse Geister abschrecken. Vor dem chinesischen Neujahr wird geputzt, um Platz für das Glück zu schaffen. Am Neujahrstag selbst darf nicht geputzt werden, will man das Glück nicht gleich wieder verscheuchen.

Am ersten Tag steht die Familie im Mittelpunkt. In China kehren dann so viele Menschen nach Hause zurück, dass die Reisewelle als „die größte Völkerwanderung weltweit“ bezeichnet wird. Es ist für Hunderte Millionen Chinesen oft die einzige Chance im Jahr, ihre Familien zu besuchen. Lassen Wanderarbeiter doch häufig ihre Kinder bei den Großeltern auf dem Land zurück, während sie selbst in Großstädten arbeiten.

In diesem Jahr sind die drei Jahre währenden Reisebeschränkungen aufgehoben. Experten fürchten eine noch raschere Ausbreitung des Coronavirus in den ländlichen Gebieten, wo – wie selbst Staatspräsident Xi Jinping einräumt – die medizinische Versorgungslage „vergleichsweise schwach“ ist.

Traditionelles Essen am chinesischen Neujahrsfest

Am Vorabend des chinesisches Mondneujahrs wird traditionell Fisch gegessen. Yu, das Wort für „Fisch“, klingt ähnlich wie „Überfluss“ – steht also für Wohlstand. Wichtig dabei ist, den Fisch nicht vollständig aufzuessen, um den Wohlstand nicht aufzubrauchen. Traditionell werden auch jiaozi genannte gefüllte Teigtaschen gegessen. Die Form der liebevoll per Hand gefalteten jiaozi soll an alte Silberbarren erinnern, die offizielle Währung zur Zeit der Qin-Dynastie.

Das neue Jahr steht im Sternzeichen Hase

Mit dem Chinesischen Neujahr endet das Jahr des Wasser-Tigers, es beginnt das Jahr des Wasser-Hasen. In der Liste der Tierkreiszeichen folgt der Hase auf den Tiger. Die insgesamt zwölf Tiere sind: Ratte, Ochse, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Jedes Sternzeichen wird mit einem der fünf Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser verbunden. Das Element Wasser symbolisiert den Neuanfang. Kinder, die in diesem Mondjahr das Licht der Welt erblicken, sind Hasen – ebenso wie die Menschen, die vor zwölf, 24, 36, 48 Jahren und so weiter geboren wurden.

Jedem Sternzeichen werden Eigenschaften zugeschrieben. Der Legende nach war der Hase stolz und arrogant, weil er so flink ist. Er machte sich lustig über den langsameren Büffel. Eines Tages lud der Jade-Kaiser alle Tiere ein, nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens wollte er die Reihenfolge der Tierkreiszeichen festlegen. Der Hase war als Erster vor Ort und machte in seiner Hochnäsigkeit erst einmal ein kleines Nickerchen. Als er aufgewacht war, waren drei andere Tiere bereits da – einer davon der von ihm verspottete Büffel.

Menschen, die im Jahr des Hasen geboren sind, gelten als nett, höflich, selbstbewusst und stark. Sie verfolgen ihre Ziele, unabhängig von äußeren negativen Einflüssen. Sie achten auf Details, sind clever und gern unter Menschen. Jedoch wird ihnen nachgesagt, sie würden sich anderen gegenüber nur widerstrebend öffnen und neigten zu Eskapismus.

Vietnam feiert das Jahr der Katze

In Vietnam steht das Jahr 2023 nicht im Zeichen des Hasen, sondern der Katze. Denn bei den Tierkreiszeichen nimmt in Vietnam die Katze den Platz des Hasen zwischen Tiger und Drachen ein. Die anderen Tiere stimmen überein.

Das neue Jahr endet am 10. Februar 2024. Am 11. Februar 2024 beginnt dann das Jahr des Drachen.