Aktualisiert am

Fahrzeug fährt nahe Breitscheidplatz in Menschenmenge

Berlin : Fahrzeug fährt nahe Breitscheidplatz in Menschenmenge

Am Mittwochmorgen fährt ein Fahrzeug nahe dem Berliner Ku’damm in eine Menschenmenge. Dabei soll es auch Verletzte gegeben haben. Weitere Informationen gibt es bisher nicht.

Bei einem Unglück in Berlin soll es am Mittwochmorgen mehrere Verletzte und einen Toten gegeben haben. (Symbolbild) Bild: dpa

In der westlichen Berliner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Nach ersten Angaben der Polizei soll sich der Vorfall am Mittwochmorgen nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm ereignet haben. Nach dpa-Informationen könnte es sich um einen Lastwagen gehandelt haben. Es gibt Berichte über einen Toten und mehrere Verletzte.

Die Polizei Berlin teilte am Mittwoch auf Twitter mit, dass der Fahrer des Wagens von Einsatzkräften festgehalten werde. Ob es sich um einen Unfall oder Vorsatz handelt, ließe sich derzeit noch nicht sagen.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte dem rbb, das Unglück habe sich an der Ecke Rankestraße/Tauentzienstraße in der Nähe des Berliner Breitscheidplatzes ereignet. Das Fahrzeug stehe teilweise in einem Laden.

Mehr in Kürze auf FAZ.NET