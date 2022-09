Camilla : Die Frau an seiner Seite

Daran muss die Welt sich erst gewöhnen: Nach 70 Jahren weiblicher Regentschaft wird nun ein König Großbritannien regieren. Und er wird der erste sein, der eine bürgerliche Frau an seiner Seite hat, eine geschiedene zudem. Dennoch hat Herzogin Camilla, die seit Freitagnachmittag den Titel Her Majesty The Queen Consort trägt, was so viel wie „Ihre Majestät die Königsgemahlin“ heißt, künftig eine nicht zu unterschätzende Position, denn sie könnte für König Charles III. das sein, was Prinz Philip einst für die Queen war. „Er ist in all den Jahren meine Stärke und meine Stütze gewesen. Was er für mich und was er für das Land getan hat, ist gar nicht zu ermessen“, schwärmte Königin Elisabeth 1997 anlässlich ihrer goldenen Hochzeit.

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Dass Camilla überhaupt je diese Position haben wird und dass die Briten das auch ganz gut so finden, hätte vor 25 Jahren niemand gedacht. Die Frau, die für das Scheitern der Ehe von Prinz Charles und Prinzessin Diana in den Neunzigerjahren verantwortlich gemacht wurde, war nach der Scheidung der beiden die meistgehasste Person der Nation.