Mannschaft gerettet : Frachter mit deutschen Luxusautos brennt im Atlantik

Aktualisiert am

Die 200 Meter lange „Felicity Ace“ treibt ohne Crew nahe den Azoren. Bild: Marinha de Portugal

Südlich der Azoren ist ein Frachter in Brand geraten. Er hat etwa 4000 Autos der Volkswagengruppe an Bord. Die 22 Besatzungsmitglieder wurden in Sicherheit gebracht.