Brände auf Rhodos : Wenn der Strandurlaub zum Albtraum wird

In Griechenland herrschen gerade vielerorts Temperaturen über 40 Grad. Auf Rhodos trugen einige Urlauber ihre kleinen Kinder in sengender Hitze zu den Evakuierungsschiffen. Bild: dpa

Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos sind etwa 30.000 Menschen vor einem seit sechs Tagen wütenden Waldbrand in Sicherheit gebracht worden. Es handele sich um die größte Evakuierungsaktion, die es jemals in Griechenland gegeben habe, hieß es aus dem Büro des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis am Sonntagvormittag.

Mehr als 2000 Menschen, darunter zahlreiche Urlauber, wurden am Samstag mit Schiffen von Stränden im Osten der Mittelmeerinsel abgeholt und zu einem anderen, sicheren Strand der Insel gebracht, wie die griechische Küstenwache mitteilte. Seit am frühen Samstagmorgen der Evakuierungsalarm ausgegeben worden war, waren Touristen zu Fuß an die Strände gelaufen. Videoaufnahmen zeigen, dass manche unter der sengenden Sonne mit kleinen Kindern unterwegs waren.

An dieser Evakuierungsaktion unter der Führung von drei Schiffen der Küstenwache waren mehr als 30 private Schiffe beteiligt. Zudem wurden Dutzende Busse für die Evakuierungen eingesetzt. Einige Touristen mussten sich wegen durch Flammen versperrter Straßen zu Fuß durchschlagen.

Viele mussten ihr Gepäck zurücklassen

Laut Medienberichten hatten manche der jetzt evakuierten Urlauber ihre Flüge von der Insel verpasst, da die Flammen die normalen Verkehrsverbindungen abgeschnitten hatten. Das griechische Außenministerium hat am Flughafen von Rhodos einen Hotspot eingerichtet, wo Touristen unbürokratisch eine Ausreisegenehmigung erhalten, wenn sie keine Ausweispapiere mehr haben. Das berichtete am Sonntag der griechische Staatssender ERT. Viele Menschen hätten unter Umständen keine Zeit mehr gehabt, ihr Hab und Gut mitzunehmen.

Videoaufnahmen in griechischen und sozialen Medien zeigen lange Reihen von Menschen, die zu Fuß ihre Urlaubsorte verließen – einige hatten ihre Koffer dabei, andere nichts außer den Kleidern am Leib. Die meisten Menschen sollen in den Norden der Insel gebracht worden sein, wo manche provisorisch in Turnhallen und Schulen, auf Fähren und auch privat bei Inselbewohnern untergebracht wurden. Derweil landeten neue Ferienflieger, wie der Vizebürgermeister der Insel Thanasis Virinis am Sonntagmorgen dem TV-Sender Mega sagte.

Von den Evakuierungen waren auch Deutsche betroffen. „Auf der Insel halten sich derzeit insgesamt rund 20.000 deutsche Urlauber von Reiseveranstaltern auf, betroffen von den Evakuierungen ist nur ein kleinerer Teil“, teilte eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbands (DRV) der dpa am Samstagabend mit. „Für die Evakuierten sind Sammelpunkte im Norden der Insel geplant, bis die Feuer gelöscht sind. Oberste Priorität hat der Schutz von Leib und Leben.“ Dem DRV zufolge wollen sich Reiseveranstalter an ihre Kunden wenden, die in den nächsten Tagen eine Reise nach Rhodos planen. Sie würden dann die Information erhalten, ob die Reise stattfinden könne.

Das Auswärtige Amt teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, ein Team der deutschen Botschaft in Athen und der deutsche Honorarkonsul seien vor Ort, um "betroffene deutsche Staatsangehörige bei Bedarf konsularisch zu unterstützen".

„Es waren noch nie so viele Dörfer betroffen“

Am späten Samstagabend erreichten die Flammen das bereits evakuierte Dorf Laerma – erste Häuser standen in Flammen, wie griechische Medienberichte zeigten. „Es waren noch nie so viele Dörfer betroffen“, sagte eine Deutsche, die seit Jahren auf der Insel wohnt, der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend. „Sonst brennt es eher in Richtung Westküste. Diesmal aber kam das Feuer über den Berg nach Südosten.“

In ihrer Ortschaft Lachania seien alle Menschen auf den Beinen und warteten, ob auch ihr Dorf evakuiert werde. Der Strom sei schon vor Stunden ausgefallen, sie sitze im Dunkeln. „Ich habe das Wichtigste ins Auto gepackt, Wasser, Futter für meinen Hund. Aber ich warte auf die Anweisungen der Behörden, es hilft ja nicht, kopflos irgendwo hinzufahren.“

Laut dem griechischen Sender ERT mussten Feuerwehrleute nahe Lardos im Ypseni-Kloster Schutz suchen. Dort hätten sie wiederum versucht, die Mönche zum Verlassen der Anlage zu bewegen. „Das ist kein Feuer, das morgen oder übermorgen vorbei ist“, sagte Feuerwehr-Sprecher Vassilis Varthakogiannis dem Sender Skai TV. Der Brand auf Rhodos werde „uns tagelang zu schaffen machen“.

Der Großbrand wütet seit fast einer Woche. Er war auf einem Berg im Zentrum der Insel ausgebrochen. Am Samstagmittag drehte plötzlich der ohnehin starke Wind und trieb die Flammen direkt auf Touristenhochburgen und Dörfer im Süden und Südosten der Insel zu. Die Brände tobten unterdessen weiter. Für Sonntag ist auch keine Entspannung in Sicht - zumal es weiterhin stark winden soll: Ein Sprecher der Feuerwehr sprach gegenüber dem Staatssender ERT von drei großen Fronten. Es handelt sich um Brände rund um den Ferienort Kiotari, das Dorf Apollona und den Stausee Gadoura.

Die höchste Waldbrand-Alarmstufe fünf galt neben Rhodos auch für Mittelgriechenland, den Westen und Nordosten der Halbinsel Peloponnes sowie den Großraum Athen und die Insel Euböa. Seit Tagen hat eine starke Hitzewelle mit vielerorts Temperaturen von über 40 Grad das Land im Griff. Auch zuvor war es bereits länger heiß und trocken.