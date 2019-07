Blackout in Manhattan : In New York gehen die Lichter wieder an

In New York gehen die Lichter wieder an

Blackout in Manhattan

Von

Aufzüge standen still, Ampeln funktionierten nicht mehr: Genau am 42. Jahrestag des großen Blackouts waren Zehntausende in New York von einem massiven Stromausfall betroffen. Inzwischen ist das Problem behoben, wie Bürgermeister de Blasio verkündet.