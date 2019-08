Ein Toter : Taifun „Lekima“ fegt über Taiwan

Der Taifun „Lekima“ hat mit starkem Regen und Böen über Taiwan gewütet. Der Wirbelsturm brachte heftige Regenfälle nach Nordtaiwan, wodurch mehr als 3000 Haushalte ohne Strom waren, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Auch mussten mehr als 500 Flüge gestrichen werden. Ein 64 Jahre alter Mann kam ums Leben, nachdem er beim Fällen von Bäumen am späten Donnerstagabend zu Boden geworfen wurde. Mehr als 2500 Menschen in hochwassergefährdeten Gebieten wurden evakuiert. „Lekima“ wütete am Freitag auch über einigen kleinen südjapanischen Inseln.

Es wurde erwartet, dass der Sturm am Samstag das chinesische Festland erreicht. Dort gaben die Behörden eine Warnung aus.

