Biodiversitätskrise : Die meisten Wirbeltiere gibt es nicht mehr

Ob Gorillas in Kamerun, Amazonasdelphine in Brasilien oder Feldlerchen in Deutschland – die Zahl der Wirbeltiere auf der Welt sinkt dramatisch. Rund 70 Prozent der seit dem Jahr 1970 erfassten Populationen an Säugetieren, Vögeln, Fischen, Amphibien und Reptilien sind mittlerweile durch den Einfluss des Menschen verschwunden. Das geht aus dem jüngsten „Living Planet Report“ der Umweltschutzorganisation WWF hervor.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Die gute Nachricht trotz dieser schlechten Gesamtlage: Die Vernichtung der Tierbestände beschleunigt sich nicht. Ungefähr seit 2015 sei eine Stabilisierung auf dem Verlustniveau von 69 Prozent zu beobachten, sagte Christoph Heinrich, Geschäftsführender Vorstand des WWF Deutschland, bei der Vorstellung des Berichts am Mittwoch in Berlin. „Aber wir sehen auch nicht, dass es weltweit eine Erholung gibt.“ Für die Studie wurden in Zusammenarbeit mit der Zoologischen Gesellschaft London mehr als 31.000 Bestände von mehr als 5230 Wirbeltierarten auf der ganzen Welt untersucht.

Klimakrise und Artensterben hängen zusammen

Die bisherigen Anstrengungen reichten nicht, um die Verluste in der Tierwelt aufzuwiegen. „Aber die Lage ist nicht hoffnungslos“, sagte Heinrich. Natur und Tierbestände könnten sich erholen. In Deutschland gibt es wieder mehr See­adler, Kegelrobben und Störche. In Nepal hat sich die Zahl der Tiger von 2009 bis 2018 um mehr als 90 Prozent erhöht. „Einzelne Erfolgsmeldungen zeigen, dass wir den Verlust der biologischen Vielfalt noch aufhalten können.“ Es genüge jedoch nicht, Schutzgebiete auszuweisen. „Wir brauchen dringend einen Wandel beim Konsum, bei der Produktion und Energienutzung, im globalen Handel und in allen Wirtschafts- und Finanzsystemen“, heißt es in dem Bericht. Außerdem müsse die Politik „die fatalen Wechselwirkungen zwischen Artensterben und Klimakrise“ stärker in den Blick nehmen. Die Bundesregierung müsse sich auf der Welt­natur­konferenz in Montreal (Kanada) im Dezember für ein Abkommen zum Schutz der Biodiversität einsetzen, das nicht nur ehrgeizige Ziele benenne, sondern auch wirksame Monitoring-Instrumente verankere.

Die größten Verluste an Wirbeltieren werden für die besonders artenreichen tropischen Regionen der Erde verzeichnet: In Lateinamerika und der Karibik wurden in den vergangenen knapp 50 Jahren rund 94 Prozent der erfassten Wirbeltiere vernichtet. Die Verluste in Afrika werden mit 66 Prozent angegeben; die für Asien und den Pazifik mit 55 Prozent. In der Region Europa/Zentralasien und in Nordamerika sieht es vordergründig besser aus. Dort beträgt der Rückgang der Wirbeltierpopulationen 18 Prozent beziehungsweise 20 Prozent. Aber der Vorstand des WWF Deutschland gab zu bedenken, dass in den west­lichen Indu­strie­ländern die Eingriffe in die Natur schon lange vor 1970 begonnen haben. Die Ausgangslage dort sei also eine andere als in den noch vergleichsweise artenreichen Regionen des globalen Südens. In Nordamerika nehme die Zahl der Wirbeltiere mittlerweile sogar wieder leicht zu. Eine positive Entwicklung habe es zwischenzeitlich auch in Europa gegeben. Der Trend habe sich aber wegen der Intensivierung der Landwirtschaft in Osteuropa nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wieder ins Negative gekehrt.

Landwirtschaft schadet den Tierbeständen

Hauptursache für den weltweiten Rückgang der Zahl der Wirbeltiere ist mit einem Anteil von rund 50 Prozent die Zerstörung der natürlichen Lebensräume, vor allem durch Flächennutzungen für die Landwirtschaft. An zweiter Stelle stehen Überfischung, Jagd und Wilderei, die zu 25 Prozent ursächlich für die Verluste im Tierreich sind. Häufig unterschätzt werde die Bedeutung, die wild lebende Tiere gerade in afrikanischen Ländern für die Ernährung der Bevölkerung haben, sagte Heinrich. Drittstärkster Treiber für die Verluste der erfassten Tiere sei der Klimawandel mit 15 Prozent. Die Folgen der Erderwärmung werden künftig noch stärker wiegen, heißt es. Umgekehrt beschleunige der Verlust an biologischer Vielfalt die Klimakrise. Brennende Regenwälder, aussterbende Arten und immer größere Monokulturen verringern die Kohlenstoffspeicherung der Ökosysteme.

Mehr zum Thema 1/

Wie Klimawandel und Artensterben zusammenhängen, illustriert der WWF am Beispiel des Afrikanischen Wald­elefanten. In einigen Gebieten ist die Zahl der Tiere um mehr als 90 Prozent zurückgegangen. Ohne die Elefanten verändere sich der Wald, der dann deutlich weniger Kohlenstoff speichern könne. Auch in anderen Regionen werden für die Tierwelt dramatische Folgen aufgrund des Klimawandels befürchtet: In den vergangenen 30 Jahren ist schon die Hälfte der tropischen Korallenriffe verschwunden; sie gehören zu den artenreichsten Lebensräumen der Erde. Erwärmt sich die Erde um 1,5 Grad, würden weitere 70 bis 90 Prozent der Korallen sterben, bei zwei Grad Erwärmung so gut wie alle.