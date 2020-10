Statistisches Bundesamt : Bevölkerungszahl in Deutschland sinkt

Die Bevölkerungszahl in Deutschland ist im ersten Halbjahr leicht zurückgegangen. Laut Statistischem Bundesamt lebten zum 30. Juni 2020 insgesamt 83,1 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, 40.000 Personen weniger als bei der vorigen Zählung. Wie die Behörde am Dienstag in Wiesbaden weiter mitteilte, war die Bevölkerung zuletzt im zweiten Halbjahr 2010 gesunken.

Den aktuellen Rückgang führen die Statistiker insbesondere auf die wegen der Corona-Pandemie verminderte Zuwanderung im ersten Halbjahr zurück. Der Ausländeranteil stieg in der ersten Jahreshälfte 2020 mit 0,1 Prozentpunkten langsamer an als im Vorjahreszeitraum. Zum 30. Juni 2020 lag er bei 12,6 Prozent.

Seit 2011 wuchs die Bevölkerung Deutschlands stetig an. Der stärkste Anstieg mit einem Plus von 717.000 Personen beziehungsweise 0,9 Prozent wurde zuwanderungsbedingt im zweiten Halbjahr 2015 ermittelt. In den Folgejahren verlangsamte sich das Bevölkerungswachstum und betrug im ersten Halbjahr 2019 nur noch ein Plus von 54.000 Personen, im zweiten Halbjahr 2019 betrug der Bevölkerungszuwachs 94.000.