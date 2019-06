Gewitter fegt über Hauptstadt : Berliner Feuerwehr ruft Ausnahmezustand aus

Umgestürzte Bäume und Blitzeinschläge haben den Nahverkehr in Berlin teilweise lahmgelegt. Die Feuerwehr konzentriert sich vorerst auf Einsätze, bei denen Lebensgefahr besteht. Am Abend soll das Unwetter Mecklenburg-Vorpommern treffen.

Die Feuerwehr hat am Mittwochabend für Berlin abermals den Ausnahmezustand wegen Unwetters ausgerufen. Mit Windböen und starkem Regen fegten wieder heftige Gewitter über die deutsche Hauptstadt. Im Stadtteil Friedenau fiel ein Baum auf ein Cabrio. Die Insassen hatten Glück im Unglück, zwei Menschen wurden nur leicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Die S-Bahn stellte den Zugverkehr auf der Ringbahn nach einem Blitzeinschlag in Tempelhof zeitweise ein. Auch auf der Autobahn 117 kam es wegen umgestürzter Bäume zu Verkehrsbehinderungen. Der Himmel verdunkelte sich in einigen Stadtteilen wie tief in der Nacht.

Die Feuerwehr fahre vorrangig Einsätze, bei denen Menschenleben in Gefahr sind, sagte ein Sprecher am Mittwochabend. Die Berliner seien aufgerufen, kleinere Wasserschäden selbst zu beseitigen. An den Flughäfen Tegel und Schönefeld könne es zu Einschränkungen bei der Abfertigung kommen, teilten die Airports auf Twitter mit.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Mittwoch vor Unwettern in Mecklenburg-Vorpommern gewarnt. In der Warnung heißt es: „In Mecklenburg-Vorpommern treten am Abend örtlich schwere Gewitter auf mit Gefahr von heftigem Starkregen, Orkanböen und Hagel.“ Die Gewitter verlagerten sich dann langsam ostwärts.