Benedict Cumberbatch : „Ich will wissen, was Frauen denken“

Benedict Cumberbatch kann auf manchem Familientreffen, bei dem der Gesprächsfluss ins Stocken geraten ist, noch einmal generationsübergreifend für einen euphorischen Schub sorgen. Die Arthouse-affine Tante schwärmt von dem intensiven Spiel des 45-jährigen Briten in dem oscarprämierten Western-Drama „The Power of the Dog“. Ihre Teenager-Nichte liebt Cumberbatch als ikonischen Meisterdetektiv in der Serie „Sherlock“. Und deren älterer Bruder, der Comic-Leser, ist Fan seines „Dr. Strange“. Cumberbatch kann bei allen punkten: eine Rarität heutzutage.

In „Dr. Strange in the Multiverse of Madness“ hat er nun seinen zweiten Solo-Auftritt als Zauberer und Titel­figur der Comicverfilmung; sie läuft seit dieser Woche und ist Anlass für dieses Interview. Treffpunkt: ein Hotel in Berlin. Zu Beginn bestellt sich Cumberbatch in Downton-Abbey-Englisch einen Tee. Dem meditativen Sog seiner samtigen, sonoren Stimme kann man sich kaum entziehen. Besser wäre es aber. Denn der Schauspieler ist dafür berüchtigt, Fragen mit minutenlangen Monologen zu beantworten. Was also tun? Darf man einen Benedict Cumberbatch bitten, sich kürzerzufassen? Man muss es zumindest versuchen: „Herr Cumberbatch, ich hoffe, Sie empfinden es nicht als unhöflich. Aber ich habe einige Fragen, und unsere Zeit ist begrenzt. Könnten Sie die Antworten etwas komprimieren?“ Cumberbatch ist amüsiert: „Ich versuche es, legen Sie los.“