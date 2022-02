Restaurant in Weiden : Ein Toter nach Konsum von „kontaminiertem“ Getränk

Am Samstagabend bestellen acht Personen in einem Restaurant in der Oberpfalz gemeinsam eine Flasche. Kurz darauf zeigen alle Vergiftungserscheinungen – ein 52-Jähriger stirbt. Nun ermittelt eine Sonderkommission der Polizei.

Nach einem Restaurantbesuch in Weiden in der Oberpfalz ist ein 52-Jähriger möglicherweise an einer Vergiftung gestorben. Sieben weitere Personen seien verletzt worden, einige sogar schwer, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Gäste eine Flasche mit einem „kontaminierten“ Getränk geteilt. Bald darauf machten sich Vergiftungserscheinungen bei allen bemerkbar.

Acht Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, der 52-Jährige aus dem Landkreis Schwandorf starb noch in der Nacht zum Sonntag. Die anderen schwebten nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr.

Um welches Getränk es sich handelte, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Die Kriminalpolizei der Sonderkommission „Markt“ ermittle, hieß es. Das Lokal liegt in der Weidener Innenstadt. Als Polizei und Rettungskräfte ankamen, lagen einige der Gäste, die zwischen 33 und 52 Jahre alt waren, auf dem Boden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.