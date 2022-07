Avocado-Plantagen in Spanien : Vor dem Kollaps

„Die ist neu, die auch“, ruft Rafael Yus, während es mit dem Auto auf der Straße von Vélez-Málaga hinauf in die Berge geht. Die frisch angelegten Terrassen sind wie mit dem Lineal gezogen. An den ­Hängen klettern die Plantagen mit den dunkel­grünen Avocado-Bäumen immer weiter in die Höhe. „Früher waren hier ­Olivenhaine“, sagt der Umweltaktivist und pensionierte Biologe. Heute erinnern die Avocados und Mangos an die Tropen – Costa Tropical heißt die Küste östlich der Stadt Málaga.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

Zwischen dem Mittelmeer und den Ausläufern des Küstengebirges wachsen in der Axarquía-Region die meisten Avocados in Spanien. Es ist das größte Anbaugebiet in Europa. 115.000 Tonnen der „Superfrucht“, die wegen ihrer ungesättigten Fettsäuren beliebt ist, ernteten die spanischen Bauern in der vergangenen Saison. Das waren 16 Prozent mehr als im Jahr davor. Deutschland ist nach Frankreich und den Niederlanden der drittgrößte Abnehmer.