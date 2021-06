„Gefährdetes Weltnaturerbe“ : Australien kündigt Widerstand gegen Herabstufung des Great Barrier Reef an

Missbrauchskomplex Münster : Polizei sucht mit Foto nach Verdächtigem

Münster ist einer von drei großen Missbrauchsfällen in Nordrhein-Westfalen. Jetzt sucht die Polizei nach einem Verdächtigen, der in Videos zu sehen ist, die schwere sexuelle Missbrauchshandlungen an einem unbekannten Kleinkind zeigen.