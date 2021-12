Lieferprobleme : Australier fürchten Biermangel zu Weihnachten

In Australien wächst die Sorge um einen möglichen Biermangel zur Weihnachtszeit. Wie die Zeitung The Australian am Freitag berichtete, haben die beiden größten Brauereien des Landes Lieferprobleme. „Australien ist heute Morgen mit einer düsteren Nachricht aufgewacht: Es herrscht ein landesweiter Biermangel ohne sichtbares Ende“, hieß es in einem Kommentar der Zeitung.

Der Autor erinnerte unter anderem an das Jahr 1975, als Brauereiarbeiter ausgerechnet in der Adventszeit für Lohnerhöhung gestreikt hätten, „als das Wetter und saisonale Festivitäten es erforderlich machten, dass der quälende Durst gelöscht werde“. Damit spielte er darauf an, dass zu Weihnachten auf der Südhalbkugel oft sommerliche Höchsttemperaturen herrschen. „Haben wir nicht genug gelitten?“, fragte der Autor angesichts der anhaltenden Covid-19-Lage weiter.

Der Grund für die Lieferprobleme sind laut der Zeitung ein weltweites Unterangebot an Holzpaletten, die zur Beförderung der Getränkeflaschen und -dosen gebraucht werden, sowie Engpässe bei den Bierimporten aufgrund der Corona-Pandemie. Die Brauereiunternehmen Lion sowie Carlton and United Breweries, die einige der bekanntesten Biermarken des Landes produzieren und auch importieren, hätten Kunden und Zwischenhändler vor „Herausforderungen“ gewarnt.

Lion sei sogar gezwungen, die Produktion einiger Marken vorerst einzustellen. Für andere Produkte wurden außerdem Liefergrenzen eingeführt, darunter insbesondere für die aus Mexiko stammende Biermarke Corona, die sich in Australien nicht erst seit der Pandemie großer Beliebtheit erfreut. Pro Getränkehandel sollen von diesem Bier nur noch 20 Kartons pro Woche bestellt werden dürfen.