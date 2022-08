Internet für das Dach Afrikas : Surfen auf dem Kilimandscharo

Aktualisiert am

5895 Meter über dem Meeresspiegel: Die schneebedeckte Kuppe des Kilimandscharo ist ein Traumziel für viele Bergsteiger. Der Gipfel ist der höchste in Afrika. Zehntausende Menschen erklimmen ihn jedes Jahr. Wer hofft, in diesen Höhen dem schnelllebigen digitalen Zeitalter zu entkommen, der wird allerdings bald enttäuscht sein.

Demnächst wird es auch auf dem „Dach Afrikas“ schnelles Internet geben. In dieser Woche machte sich der tansa­nische Minister für Telekommunikation mit Begleitern auf den Weg zur Horombo-Hütte, 3729 Meter über dem Meeresspiegel, um den Start des Internetangebots des staatlichen Telekommunikationskonzerns bekannt zu geben. Bis Oktober sollen auch Bergsteiger, die es bis zum Kibo schaffen, der höchsten Spitze des Vulkans, im Internet surfen, auf Instagram posten und Selfies verschicken können.

Verbesserung der Sicherheitslage

Die tansanische Regierung erhofft sich dadurch international mehr Aufmerksamkeit für eine der wichtigsten Touristenattraktionen im Land. „Aus dem Ausland kommen jetzt wieder mehr Touristen. Der Internetzugang macht es möglich, dass sie an der Schneegrenze telefonieren können“, sagte der Minister. Außerdem verbessere sich die Sicherheitslage für Bergsteiger und Bergführer. Eine Ausweitung auf andere Berge und Nationalparks ist geplant.

Afrika liegt in der Internetverbreitung hinter anderen Kontinenten. Laut Weltbank nutzte nur gut ein Fünftel der Bevölkerung in Tansania im Jahr 2020 das Internet, die meisten über Mobiltelefone. Die Regierung aber treibt den Ausbau des Glas­faser­netzes voran. Auf längere Sicht sollen mehr als 90 Prozent der Tansanier das Internet nutzen können. Wie in vielen anderen afrikanischen Ländern sind die Kosten allerdings sehr hoch. Das könnte die Begeisterung, vom höchsten Berg Afrikas mit der restlichen Welt zu kommunizieren und eifrig Daten zu verschicken, etwas dämpfen.