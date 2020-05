SpaceX-Raumkapsel : Astronauten sind erfolgreich an der ISS angekommen

Die Crew-Dragon-Kapsel ist ohne Probleme an der Raumstation ISS angedockt. Die beiden Astronauten Hurley und Behnken sollen nun einen Monat im All bleiben.

Nach rund 19 Stunden Flug mit der „Crew Dragon“-Raumkapsel sind zwei Astronauten ohne Probleme an der Raumstation ISS angekommen. Die Kapsel mit den amerikanischen Raumfahrern Robert Behnken und Douglas Hurley an Bord dockte am Sonntag um 16.16 Uhr mitteleuropäischer Zeit an der ISS an, wie die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa und das private Raumfahrtunternehmen SpaceX mitteilten.

Behnken und Hurley sollen rund einen Monat an Bord der ISS bleiben - gemeinsam mit ihren bereits dort stationierten Kollegen, dem amerikanischen Raumfahrer Christopher Cassidy und den beiden russischen Kosmonauten Anatoli Iwanischin und Iwan Wagner, die im Oktober zurück zur Erde kehren sollen.

Der „Crew Dragon“ war am Samstag mit einer „Falcon 9“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im amerikanischen Bundesstaat Florida aus gestartet. Es war das erste Mal seit neun Jahren, dass Astronauten von den Vereinigten Staaten aus zur ISS starteten - und der erste bemannte Start der Nasa in Zusammenarbeit mit einem privaten Raumfahrtunternehmen.

Erster Startversuch wegen der Wetterbedingungen verschoben

Ein erster Startversuch der SpaceX-Rakete war am Mittwoch wegen schlechter Wetterbedingungen etwa eine Viertelstunde vor dem Start abgebrochen worden. Auch vor dem zweiten Versuch hatten die Bedingungen zunächst nur mäßig ausgesehen, dann hatten sich die Wolken aber rechtzeitig verzogen und das Kontrollzentrum gab grünes Licht: „Lasst uns diese Kerze anzünden!“ Es sei ihnen eine Ehre, sagte Behnken aus dem „Crew Dragon“ und zeigte gemeinsam mit Hurley die Daumen nach oben. „Wir werden aus dem Weltraum wieder mit euch sprechen.“ Weltweit war der „LaunchAmerica“ betitelte Test mit Spannung erwartet worden.

Nur Minuten nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral am Samstag sprengte die Falcon-9-Rakete die erste Stufe ab. Sie landete sicher aufrecht auf dem Schiff „Of Course I Still Love You“ (auf Deutsch etwa: Natürlich liebe ich dich noch) im Atlantik vor der amerikanischen Küste. Die Landung und Wiederverwendung von Raketenstufen und Raumkapseln ist ein wichtiger Teil der Strategie des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX. Schon mehrfach gelangen Landungen von Raketenstufen auf Schiffen sowie auf Land.

Weit über der Erde trennte sich die Kapsel von der zweiten Raketenstufe und begann die Reise zur ISS. Auf Twitter veröffentlichte die Nasa mehrere kleine Videoeinblicke, über den Flug der Astronauten sowie die Vorbereitungen auf der ISS.

Bei „LaunchAmerica“ handelt sich um den letzten Flugtest für den von SpaceX entwickelten „Crew Dragon“. SpaceX hatte zuvor nur Fracht zur ISS transportiert. Wegen der Corona-Pandemie war der Zugang zu dem Gelände des Weltraumbahnhofs im Bundesstaat Florida, wo normalerweise Besucher bei Starts zuschauen dürfen, stark eingeschränkt. Präsident Trump und Vizepräsident Mike Pence waren aber angereist. Für die Vereinigten Staaten ist der Start ein Meilenstein in der Raumfahrt. Erstmals seit neun Jahren hoben Astronauten wieder von amerikanischem Boden aus ab. Seit dem Ende der Space-Shuttle-Flüge im Jahr 2011 waren sie auf russische Sojus-Kapseln angewiesen, um Astronauten zur ISS zu transportieren.

“Es ist unglaublich, die Kraft, die Technologie“, sagte Amerikas Präsident Donald Trump. Dies sei ein Schritt hin zum Ziel, Menschen zum Mars zu fliegen. Die Raumfahrtnation Russland hat die Vereinigten Staaten zu ihrem Erfolg beim Start des bemannten „Crew Dragon“ zur ISS beglückwünscht. „Im Kosmos ist schon alles passiert, und es ist unabdingbar, mindestens zwei Transportsysteme zu haben“, teilte der Sprecher der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Wladimir Ustimenko, am Sonntag in Moskau mit. In den vergangenen Jahren waren die Russen die einzigen, die in der Lage waren, Menschen zur ISS zu bringen.

Mehr zum Thema 1/

Der Flug ins All ist derweil auch für Unternehmer Musk ein großer Erfolg. Er ist ein Pionier bei der Entwicklung wiederverwendbarer Raketen, die Raumflüge preiswerter und damit häufiger machen sollen. Zudem ist es das erste Mal, dass Amerikaner mit einem Privatunternehmen ins All fliegen. Bereits kommendes Jahr soll ein Konkurrent Amerikaner ins Orbit bringen. Dann will der Flugzeughersteller Boeing seinen CST-100 Starliner ins All schießen. Die Nasa hat an beide Unternehmen fast acht Milliarden Dollar vergeben, damit sie konkurrierende System entwickeln.