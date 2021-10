Astronaut Matthias Maurer : Liebeserklärung an den Kosmos

Mehr als 43 Jahre ist es her, dass Sigmund Jähn als erster Deutscher eine Station im erdnahen Weltraum betrat – angeblich mit den schlichten und eher pathosarmen Worten „Hallo Freunde, ich bin der erste“. Zu Gast gewesen war er damals auf der russischen Raumstation Saljut 6, die von 1977 bis 1982 im Erdorbit kreiste. Seitdem sind ihm zehn weitere Deutsche ins All gefolgt, um dort im Raumlabor Spacelab, auf der Raumstation Mir oder auf der seit 2000 bewohnten Internationalen Raumstation ISS zu experimentieren. Damit liegt Deutschland, was die Anzahl seiner – bisher leider nur männlichen – Raumfahrer angeht, im internationalen Vergleich auf Rang fünf.

Wenn alles planmäßig läuft, wird am frühen Sonntagmorgen um 7.21 Uhr deutscher Zeit nun der nächste deutsche Astronaut ins All fliegen – Matthias Maurer. Nach Hans Schlegel, Thomas Reiter und Alexander Gerst wird er der vierte sein, der auf der Internationalen Raumstation arbeiten wird. Der Flug bringt auch eine Premiere mit sich. Den Transport der SpaceX Crew-3 übernimmt Elon Musks Raumfahrt-Unternehmen in seinem Crew-Dragon-Raumschiff, das mit einer teilweise wiederverwendbaren Falcon-9-Rakete in die Umlaufbahn gebracht wird. Alle deutschen Astronauten vor Maurer waren entweder mit dem amerikanischen SpaceShuttle oder den russischen Sojus-Raumschiffen geflogen. Tatsächlich ist Maurer erst der zweite ESA-Astronaut, der seit der Einstellung des Space Shuttle Programms nun wieder von amerikanischem Boden, genauer vom Kennedy Space Center aus, zur ISS starten wird.