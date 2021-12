Armut im Alter : Else K. und die Sparbrötchen

Das kleine Frühstück mit Kaffee, zwei Brötchen samt Belag, Marmelade und Schinken kostet 3,95 Euro, dazu ein repräsentativer Sitzplatz. Das ist der tägliche Luxus im Leben der Frau, die in diesem Text Else K. heißen soll. Erst danach beginnt das Rechnen.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





Am liebsten ist ihr der Tisch direkt am Eingang der Bäckerei, hinter der Glasfront. Dort sitzt sie fast jeden Tag, schaut nach draußen und wird gesehen. Das kleine Frühstück ist ihre Routine, die auf guter Erfahrung beruht. Alles, was Else K. wichtig ist im Leben, hatte beim Bäcker Eifler seinen Ursprung.