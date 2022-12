Großeinsatz in Berlin-Mitte : Großaquarium mit einer Million Liter Wasser geplatzt – zwei Verletzte

Rettungskräfte, nachdem das AquaDom-Aquarium in Berlin-Mitte in der Nähe des Alexanderplatzes geplatzt ist. Bild: Reuters

Beim Platzen des Großaquariums im Sea Life in Berlin sind zwei Menschen verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Freitagmorgen. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob es sich um Angestellte des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, handelte, oder um Hotelgäste, war zunächst nicht bekannt.

Für einen gezielten, gewaltsamen Anschlag auf das Großaquarium gibt es laut Polizei bislang keinerlei Hinweise. „Im Moment überhaupt nicht“, antwortete ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf eine entsprechende Frage. Die Ursache sei bisher noch nicht bekannt, betonten Sprecher von Polizei und Feuerwehr.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Riesenbehälter mit einer Million Liter Wasser sehr schnell zerstört. „Wenn das Aquarium defekt ist, dann platzt das schlagartig“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Das ist nicht ein kleiner Riss, aus dem das Wasser austritt, sondern das komplette Aquarium ist schlagartig geplatzt.“ Alle rund 1500 Fische, die dort lebten, seien nun nicht mehr im Wasser und sind wohl zum größten Teil tot. Eine Politikerin, die in dem Hotel übernachtete, berichtete, innen im Hotel sei alles zerstört, überall lägen tote Fische herum. „Das ist ein großes Desaster für die Fische und das Hotel.“

Nach Angaben der Feuerwehr lief ein großer Teil des Wasser wohl durch die Türen im Erdgeschoss auf die Straße und dort in die Gullys. In den Kellergeschossen habe man nicht viel Wasser gefunden. Das zerstörte Erdgeschoss wurde mit Rettungshunden nach Menschen abgesucht.

Die Feuerwehr meldete zuvor über Twitter: „Das Aquarium ist beschädigt, Wasser tritt aus. Die Lage ist zurzeit nicht übersichtlich.“ Die Feuerwehr sei mit 100 Einsatzkräften im Quartier DomAquarée im Einsatz.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin twitterte, die Karl-Liebknecht-Straße, an der das Hotel mit dem Aquarium liegt, sei gesperrt. „Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn. Bisher ist die Ursache noch unklar.“ Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm.

In dem Gebäudekomplex namens DomAquarée befindet sich das Großaquarium Sea Life und der sogenannte AquaDom mit 1500 tropischen Fischen, eine vielen Touristen bekannte Attraktion in Berlin. Wie es im DomAquarée-Internetauftritt heißt, ist der AquaDom das „größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt“ und sei bis Sommer 2020 umfassend modernisiert worden.

Mehr zum Thema 1/

Das DomAquarée ist ein Multifunktionsbau mit Hotel, Büros, Restaurants und Konferenzzentrum. Im Erdgeschoss befindet sich Sea Life; die Freizeitattraktion eröffnete 2004 mit 30 als Dioramen aus Süß- und Salzwasserbecken, sowie einem Aufzug durch den Aqua Dom.

Der riesige Glaszylinder erhebt sich sechs Geschosse hoch im Lichthof des Gebäudes, der zum Teil als Lobby des Radisson-Hotels dient, und ist erlebbar von den atriumseitigen Hotelzimmern, von den Hotellifts, den Büros und den Lofts im Glasdach aus.