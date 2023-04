Kurz nach Sonnenuntergang erscheint über dem Westhorizont ein heller Stern: Es ist die Venus, unser Nachbarplanet im Sonnensystem. Sie entwickelt sich in diesem Frühjahr zum unbestrittenen „Abendstern“. Weil sie die Sonne innerhalb der Erdbahn umrundet, sehen wir sie nie sehr weit weg von unserem Heimatstern – sie erscheint entweder frühmorgens vor Sonnenaufgang oder eben, wie jetzt, in der Abenddämmerung. Ihr helles Licht – das natürlich nichts anderes als reflektiertes Sonnenlicht ist – ist zum Teil ihrer relativen Nähe geschuldet (etwa 150 Millionen Kilometer trennen uns von der Venus Ende April), zum Teil ihrer hochreflektiven Atmosphäre. Die Venus ist von einer dichten Wolkenschicht umhüllt, die rund zwei Drittel des empfangenen Sonnenlichts wieder in das All zurückwirft. Zum Vergleich: Bei unserem Erdmond beträgt dieser Reflexionsgrad im Mittel nur zwölf Prozent.

Da sich die Venus der Erde derzeit nähert, nimmt ihre wahrgenommene ­Helligkeit im Laufe des Monats ganz leicht zu. Ihren größten Glanz wird sie Mitte Juli erreichen, doch da sie dann im Glanz der Sonne versinkt, ist die beste Zeit, die Venus in diesem Jahr am Himmel zu bewundern, jetzt!

Merkur erreicht Anfang April beste Abendsichtbarkeit

Am irdischen Himmel bewegt sich die Venus durch eine sehr interessante Region, die als das „Goldene Tor der Ekliptik“ bekannt ist. Damit meint man den Bereich zwischen den Sternhaufen der Plejaden und der Hyaden im Sternbild Stier: Venus passiert die beiden Ansammlungen zur Monatsmitte; am 12. April steht sie etwa auf einer Linie zwischen ihnen. Dabei kommt sie dem „Siebengestirn“, also den Plejaden, bis auf 2,5 Grad nahe, das entspricht etwa der Dicke eines ausgestreckten Daumens.

Die Plejaden repräsentieren in der antiken griechischen Mythologie sieben Schwestern – für ein paar Tage gesellt sich die Venus also zu diesen hinzu. Das ergibt ein schönes Fotomotiv, vor allem zusammen mit den weiter östlichen Hyaden und dem hellen Stern Aldebaran: Die beste Zeit ist eine Stunde nach Sonnenuntergang, etwa gegen 21.30 Uhr. Wer genau hinschaut, kann vielleicht knapp über dem Horizont und etwas nach rechts versetzt ein schwaches, leicht gelblich wirkendes Sternchen sehen: Das ist Merkur, der Anfang April ebenfalls seine beste Abendsichtbarkeit des Jahres erreicht. Als innerster Planet des Sonnensystems entfernt sich Merkur noch weniger von der Sonne und ist damit noch einmal schwieriger zu sehen als die Venus.

Frühlingssternbilder dominieren den Himmel

Nach Ende der Abenddämmerung dominieren die Frühlingssternbilder den Himmel. Genau im Süden finden wir den Löwen mit seinem Hauptstern Regulus. Der weißliche Stern ist „nur“ 80 Lichtjahre von uns entfernt, leuchtet aber 300 Mal heller als die Sonne: Das macht ihn zu einem der hellsten Sterne des Himmels; unser Heimatstern wäre aus dieser Ent­fernung dagegen nur mit optischen Hilfsmitteln zu sehen. Die beiden anderen Ecken des Frühlingsdreiecks, Spika in der Jungfrau und Arktur im Bärenhüter, könnten unterschiedlicher nicht sein. Spika ist ein junger, heißer und daher enorm leuchtkräftiger Riesenstern: zehnmal schwerer und achtmal größer als die Sonne, strahlt sie das Zwanzigtausend­fache des Sonnenlichts ins All. Wir sehen sie aus ihrer Distanz von 260 Lichtjahren noch sehr deutlich.

Anders Arktur: Er ist mit 37 Lichtjahren Entfernung der nächste der drei. Nur 1,5 Mal so schwer wie die Sonne bringt er es dennoch auf die zweihundertfache Sonnenleuchtkraft, denn Arktur hat sich auf das Fünfundzwanzigfache des Sonnen­radius aufgebläht – er ist ein alter Riesenstern am Ende seines Lebenszyklus. Seine riesige Oberfläche leuchtet hell – und mit rund 4000 Grad recht kühl und damit rötlich. Seine rötliche Farbe kann man schon mit dem bloßen Auge wahrnehmen, vor allem im Vergleich zu den weißlichen Regulus und Spika.

Sternschnuppenstrom Lyriden zwischen dem 14. und 30. April

Der April ist auch der Monat des Sternschnuppenstroms der Lyriden. Diese Bruchstücke eines 1861 entdeckten Kometen leuchten zwischen dem 14. und 30. April auf und scheinen am Himmel aus der Nähe des Sternbilds Leier (Lyra) zu stammen, das wir auf der Karte tief im Nordosten finden. Das Maximum der Lyriden fällt in diesem Jahr auf den Morgen des 23. April, und damit günstig nahe Neumond. Am besten wartet man, bis das Sternbild Leier höher über den Horizont geklettert ist, was gegen Mitternacht der Fall ist. Dann beginnt das Sternschuppenfeuerwerk, ein allerdings eher unauf­fälliger Meteorstrom.

Zwar gab es Ausnahmejahre, doch in der Regel (und sehr wahrscheinlich auch 2023) liegt die Zenitstundenrate, also die Zahl der maximal unter idealen Umständen pro Stunde sichtbaren Lyriden-Meteore bei etwa 20. Die Zenitstundenrate ist die Zahl der Meteore, die man unter perfekt dunklem Himmel zählen könnte, wenn der Radiant (in diesem Fall der Ausstrahlpunkt in der Leier) genau im Zenit, also über unseren Köpfen stünde. Da der Himmel aber stets mehr oder weniger künstlich aufgehellt ist, der Radiant meist nicht im Zenit steht und man ohnehin nicht den gesamten Himmel überblicken kann, liegt die wahre Stundenrate, also die Zahl der tatsächlich pro Stunde sichtbaren Meteore klar unter der Zenitstundenrate, vielleicht bei zehn oder weniger.

Vollmond am 6. April

Sonne: 1. April, Sonnenaufgang 8.03 Uhr, Sonnenuntergang 20.57 Uhr; 30. April, Sonnenaufgang 7.04 Uhr, Sonnenuntergang 21.42 Uhr.

Mond: 6. April, 7.35 Uhr: Vollmond; 13. April, 12.11 Uhr: letztes Viertel; 20. April, 07.13 Uhr: Neumond; 28. April, 0.20 Uhr: erstes Viertel.