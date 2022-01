Antonio Costa : Hoffnung der Linken in Portugal

Aktualisiert am

Hoffnung der Linken in Portugal

Nach sechs Jahren im Amt hat der portugiesische Sozialist António Costa überraschend die absolute Mehrheit erobert. Er könnte zum am längsten amtierenden Regierungschef seit der Revolution werden.

Seit Ende 2015 an der Spitze der Regierung: António Costa Bild: AFP

Der Kampf wirkte aussichtslos. Selbst António Costa schien nicht mehr an eine absolute Mehrheit zu glauben, die er als Wahlziel ausgegeben hatte. Sollten seine Sozialisten nicht wenigstens wieder stärkste Kraft werden, werde er zurücktreten, kündigte der amtierende Regierungschef vorsichtshalber an.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

In Lissabon spekulierte man schon darüber, dass der 60 Jahre alte Sozialist danach nicht tief fallen werde und bald bei EU oder UN unterkommen könnte – wie der UN-Generalsekretär António Guterres und der ehemalige EU-Kommissionspräsident José Manuel Durão Barroso, die beide zuvor portugiesische Ministerpräsidenten waren.

Doch nun stellt António Costa seine Vorgänger in den Schatten. Seit Ende 2015 an der Spitze der Regierung, wird er im Lauf der Legislaturperiode der am längsten regierende Ministerpräsident seit der Nelkenrevolution sein und den Konservativen Aníbal Cavaco Silva überholen. Zum zweiten Mal erringt Costa zudem für die Sozialisten die absolute Mehrheit.

Der PS gehört er an, seit er 14 Jahre alt ist. Sein Vater, der Schriftsteller Orlando da Costa, wurde als Kommunist während der Diktatur festgenommen. Er stammte aus Goa. Seine Mutter war Journalistin und Feministin. Costa eiferte seinem Vorbild, dem unerschütterlichen Anwalt und Ermittler Perry Mason aus der amerikanischen Serie nach, und studierte Jura.

Der Benfica-Fan begann seine politische Laufbahn in der Kommunalpolitik, die er – nach mehreren Ministerposten und einem Abstecher ins Europaparlament – mit dem Bürgermeisteramt von Lissabon krönte. Umso schmerzhafter war es für ihn, als die PS im September den Posten verlor. Costa hatte sich mit großem Einsatz im Kommunalwahlkampf engagiert. Es sah so aus, als habe auch die Popularität des charismatischen Politikers durch die Pandemie Schaden genommen.

Wenig später folgte dann ein noch größerer Rückschlag: Der Haushalt scheiterte im Parlament an seinen beiden früheren Partnern, dem Linksblock und den Kommunisten. Costa, der seit 2019 mit einer Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten regiert, hatte sich politisch verkalkuliert und setzte auf Risiko. Statt einen Kompromiss in letzter Minute zu suchen, ließ er es auf Wahlen ankommen.

Bisher beruhte der politische Erfolg des gewieften Taktikers vor allem auf seinem großen Verhandlungsgeschick. Jetzt hat er zum ersten Mal eine eigene Mehrheit, möchte aber den Dialog nicht aufgeben. So bald wie möglich will er sich mit den anderen Parteien treffen. „In einer Demokratie regiert niemand allein. Wir wollen für alle und mit allen regieren“, versprach er in der Wahlnacht.