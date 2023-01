Nach Haftentlassung : Hochstaplerin Anna Sorokin plant eigene Fernsehserie

In „Delvey’s Dinner Club“ will sich die deutsche Betrügerin mit Prominenten über ihre Lebensgeschichten unterhalten. Die Show soll in Sorokins Mietwohnung in Manhattan gedreht werden, denn die 32-Jährige steht noch unter Hausarrest.

Sorokin im Oktober in New York Bild: AFP

Eine elektronische Fußfessel muss kein Hinderungsgrund für eine Realityshow sein. Die deutsch-russische Hochstaplerin Anna Sorokin, die nach drei Jahren in amerikanischen Gefängnissen seit Herbst in Manhattan unter Hausarrest steht, plant in den gemieteten vier Wänden eine Fernsehserie.

Bei „Delvey’s Dinner Club“, in dem die 32-Jährige unter ihrem Künstlernamen auftritt, will sie sich künftig vor der Kamera mit Schauspielern, Musikern und „weiteren wichtigen Gästen“ unterhalten. „Es gibt nichts Besseres, als eine Gruppe von Freunden um sich zu versammeln, Lebensgeschichten zu erzählen und dabei kulinarische Erlebnisse zu teilen“, warb eine bislang eher unauffällige Produktionsfirma am Mittwoch für Sorokins geplanten Ausflug in die Fernsehwelt.

Die gebürtige Russin, die im nordrhein-westfälischen Eschweiler aufwuchs, hatte sich in New York jahrelang als reiche Erbin ausgegeben und mehr als 275.000 Dollar erschwindelt. Im Jahr 2019 wurde Sorokin wegen Betrugs zu einer Mindeststrafe von vier Jahren verurteilt. Nach einer vorzeitigen Entlassung und einer weiteren Verhaftung wegen Verstoßes gegen die amerikanischen Einwanderungsgesetze steht die Hochstaplerin in Manhattan unter Hausarrest. Gegen eine Abschiebung nach Deutschland wehrt sie sich juristisch.