R+V-Umfrage unter Deutschen : Angst vor Steuererhöhungen und Naturkatastrophen

Die Pandemie hält an. Dennoch fürchtet sich nur ein Drittel der Deutschen davor, an Corona zu erkranken. Der Großteil ist wegen etwas anderem besorgt.

Die Bevölkerung in Deutschland fürchtet sich vor Steuererhöhungen und Inflation, hat aber keine große Angst davor, am Coronavirus zu erkranken. In der jährlich von der R+V Versicherung finanzierten Studie „Die Ängste der Deutschen“ rangiert die Sorge vor einer schwer verlaufenden Corona-Infektion oder anderen ernsten Krankheiten nur auf Platz 14. Lediglich 36 Prozent der 2400 Befragten stuften diese Angst auf einer Skala von eins bis sieben mit Werten zwischen fünf und sieben ein – also jener Bewertung, welche die Autoren der Studie unter „großer Angst“ zusammenfassten.

Sorge um Lebenshaltungskosten

Vor den Folgen der Corona-Pandemie fürchten sich die Befragten jedoch durchaus, allerdings vor allem vor den finanziellen: 53 Prozent gaben an, sie hätten „große Angst“, dass die Corona-Krise Steuererhöhungen oder Leistungskürzungen nach sich ziehen werde. Jeweils 50 Prozent äußerten große Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten und höheren Kosten für die Steuerzahler durch die europäische Schuldenkrise. Die Angst vor Migration und Überforderung durch den Zuzug von Ausländern stehen in der jüngsten Befragung nur im zweiten Themenfeld; die Sorgen in Bezug auf das Klima wären nach den Ergebnissen der im Frühsommer abgeschlossenen Erhebung sogar nur an dritter Stelle erschienen. Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands änderte jedoch die Reihenfolge der Ängstigungsmotive drastisch.

In einer eiligen Online-Nachbefragung unter 1000 Beteiligten gaben 69 Prozent an, sie hätten große Angst vor Schäden durch Naturkatastrophen (zuvor waren es nur 41 Prozent gewesen). Vor den allgemeinen Folgen des Klimawandels empfanden 61 Prozent große Angst, auch hier hatte der Wert vorher bei 40 Prozent deutlich niedriger gelegen. Die starke Schwankung bei den Befürchtungen in Bezug auf den Klimawandel demonstriert, wie sehr die Sorgen der Bevölkerung von aktuellen Geschehnissen bestimmt sind.

Angst vor Flüchtlingsmigration in Ostdeutschland größer

Die Angst vor Überforderung durch den Zuzug von Ausländern (aktuell von 45 Prozent der Befragten als große Angst empfunden) hatte im Jahr 2016 einen Höchstwert von 66 Prozent erreicht. Hier machen sich allerdings anhaltende Unterschiede zwischen Westdeutschen und Ostdeutschen bemerkbar. Während im Westen jetzt nur noch 42 Prozent der Ansicht waren, die Flüchtlingsmigration erzeuge Angst vor Überforderung, betrug der Anteil im Osten 58 Prozent. Ein weiteres Beispiel für den Zusammenhang zwischen aktuellen Ereignissen und akuten Bedrohungsgefühlen bietet die Angst vor terroristischen Attacken. Sie ist aktuell mit 32 Prozent der Einstufungen als „große Angst“ auf den 16. Platz der 20 Angst-Motive gesunken, welche die Studie jährlich erfasst; 2016 hatten sie noch 73 Prozent der Befragten als „große Angst“ kategorisiert.

Insgesamt ist der Angstindex, der sich aus der Durchschnittssumme der erfassten Sorgen ergibt, in der aktuellen Studie auf 36 Prozent gesunken – und markiert damit einen Tiefstand im Verlauf der vergangenen 30 Jahre. Der Heidelberger Politikwissenschaftler Manfred Schmidt, der die Studie wissenschaftlich begleitet, warnte bei der Veröffentlichung allerdings davor, diesen Durchschnittswert mit steigender Sorglosigkeit gleichzusetzen. Er halte die Einschätzungen der Bevölkerung in Bezug auf das Risiko schwerer Corona-Erkrankungen für „überoptimistisch“, sagte Schmidt.