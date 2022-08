Hausboot „The Dogger“ abgebaut : Ausgebootet in Amsterdam

An der Prinsengracht in der Amsterdamer Innenstadt halten Passanten dieser Tage vor einem der vielen Wohnboote inne. Sie inspizieren das Schiff, machen Fotos oder besteigen es über den Holzsteg, um den Eigner Jeroen Elsen anzusprechen.

Denn auf dem Boot tut sich Ungewöhnliches: „De Dogger“ wird aus­einandergenommen. Vergangene Woche begann Elsen damit, die Aufbauten aus Holz zu demontieren. Das Boot ist zu hoch für die Brücken, und Elsen wird sein Boot von dessen angestammtem Platz entfernen und in einer Werft außerhalb der Stadt parken. Hier in der Innenstadt findet sich kein Versicherer, der die Risiken abdeckt.

Eine Institution im Grachtengürtel

Damit verschwindet das Wohnboot, eines der ältesten Amsterdams, wenn nicht der Niederlande. Die Vereinigung Museumhafen Amsterdam sieht in ihm „eines der am längsten bewohnten Wohnboote der Niederlande“. Das schönste und am meisten herausgeputzte ist es ganz bestimmt nicht, weshalb sich manche Anwohner an dem Anblick stören. Es ist aber eben auch eine Institution im Grachtengürtel. Deshalb kommen viele Amsterdamer noch einmal vorbei, seit sich herumgesprochen hat, dass „De Dogger“ abzieht.

Das Schiff wurde vermutlich um 1865 gebaut und transportierte zunächst Wasser zu einer Brauerei, wie Elsen im noch nicht abgebauten hölzernen Vorderteil erzählt. Gut 20 Jahre später kaufte die Firma der namensgebenden Familie Dogger das Boot demnach zum Transport von Kohle und Petroleum. Seitdem hat es wahrscheinlich ununterbrochen seinen Parkplatz an der Prinsengracht auf Höhe des Amstelveld-Platzes.

In den Sechzigerjahren hatte es als Kohleschiff ausgedient, die Niederlande hatten in der nördlichen Provinz Groningen gerade eines der größten Gasfelder der Welt entdeckt, Erdgas wurde wesentlicher Energieträger. 1967 kam „De Dogger“ in die Hände eines Wohnbootaktivisten, wie Elsen berichtet; so begann die Zeit als – potenziell mobile – Immobilie.

„Wenn ich sinke, habe ich ein Problem“

1996 stand das 25 Meter lange und etwa fünf Meter breite Schiff schon einmal vor dem Abbruch. Aber ein Radioreporter berichtete über die letzten Tage der „Dogger“, und die wurde gerettet. Elsen erwarb das wenig gepflegte Schiff für einen Gulden, nutzte es zwei Jahrzehnte lang als eigene Wohnung im Vorderteil und vermietete den hinteren Holzaufbau.

In den vergangenen fünf Jahren diente das Schiff als Büro. Elsen, 55 Jahre alt und von Haus aus Politologe, bezeichnet sich als „Kulturerbe-Unternehmer“. Er unterhält auch eine Sammlung von Oldtimern und Mopeds, die im nahen Zaandam lagern. „Ich liebe alte Sachen“, sagt Elsen. Im Alltag fährt er einen Citroën DS. Auf der ­Keizersgracht wohnt er auf einem anderen Boot, auf dem er außerdem eine kleine Pension betreibt.

2010 rammte ein Touristenboot die „Dogger“, was Risse im eisernen Boden verursachte. Das Schiff leckte, Wasser musste ausgepumpt werden, Elsen schmierte den Boden mit 600 Kilogramm Beton aus. Aber das Risiko bleibt, und er sieht es als zu groß an: „Wenn ich sinke, habe ich ein Problem.“

Denn das Schiff könnte den Fahrweg der Gracht blockieren, und wer soll dann haften? Ein Wohnboot soll normalerweise alle fünf Jahre zur Inspektion aus dem Wasser geholt werden – die „Dogger“ aber dürfte seit mehr als 130 Jahren am selben Platz liegen. Als Elsen einen Versicherer anrief, blieb das Gespräch denn auch kurz. Elsen nannte die Jahreszahl 1888. Der Mann von der Versicherung war ungläubig: „Sie meinen 1988?“ Er sagte: „Nein, 1888.“ Daraufhin der Mann: „Nicht zu versichern.“

Der Verkehr auf den Grachten ist in den vergangenen Jahren immer dichter geworden. „Wegen all des Betriebs bin ich es etwas satt“, sagt der Unternehmer. Elsen bat die Gemeinde, ihm einen ruhigeren Liegeplatz zuzuweisen, aber vergeblich. So verkaufte er den Platz an den Nachbarn, der ihn im November belegen wird. Elsen wollte die „Dogger“ eigentlich dieser Tage nach Zaandam überführen und in einer gemieteten Werft stationieren – neben den Oldtimern. Nun schiebt er das noch einmal auf, Mitte September will er den Platz an der Prinsengracht nun räumen. „Weil so viel Interesse ist, warte ich noch mit dem weiteren Abbau“, sagt er. „Das Ganze hat mehr ausgelöst, als ich dachte. Die Leute sollen Abschied ­nehmen können.“