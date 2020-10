So schlecht wird das Wetter am Wochenende

Temperaturen bis Gefrierpunkt : So schlecht wird das Wetter am Wochenende

In Deutschland bleibt das Wetter weiter ungemütlich. Denn zwei Tiefdruckgebiete sorgen auch in den kommenden Tagen für regnerisches Schmuddelwetter und sinkende Temperaturen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fällt in den Alpen oberhalb von 1000 Metern Schnee. „“Doris“ und „Esther“ bringen nämlich deutlich kühlere Luft mit sich“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach.

Am Samstag dürfte damit vor allem vom Schwarzwald bis zur Lausitz der Regenschirm und die wetterfeste Jacke zum ständigen Begleiter werden. Auch im Norden und Westen gibt es den Angaben zufolge einzelne Schauer. Am ehesten trocken bleibt es noch im Saarland und in der Pfalz. Auch am Sonntag und Montag erwartet der DWD noch Regen – dann mehr im Westen und Norden.

Die Höchsttemperaturen kommen selbst am Mittelrhein nicht über 14 Grad hinaus, nachts sinken sie bis auf den Gefrierpunkt. „Alles in allem stehen die Zeichen also in den kommenden Tagen eher auf herbstlich“, sagte der Meteorologe.