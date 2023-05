In Elmshorn in Schleswig-Holstein ist ein tennisballgroßer Meteorit in ein Haus eingeschlagen. Sein Finder erzählt von dem seltenen Ereignis – und was er mit dem Fundstück vorhat.

Guten Tag, Herr Labusch, bei Ihnen ist vergangene Woche ein Meteorit ins Dach Ihres Hauses eingeschlagen. Was ist da passiert?

Das war am Dienstag vergangener Woche, um 14.14 Uhr. Da hat das ordentlich draußen geknallt und gerummelt. Wir haben gedacht, da ist der Blitz eingeschlagen. Dann sind wir raus­gegangen und haben gesehen, dass zwei Teile von den Dachpfannen unten auf dem Hof vor dem Eingang lagen. Die Nachbarin ist auch rausgerannt. Wir haben erst mal geguckt, wo das ein­geschlagen ist – muss ja hier irgendwo sein –, und haben am Dach ein Loch gesehen, über der Eingangstür. Zwei Dachpfannen sind beschädigt und zum Teil runtergeflogen, und da war ein Loch im Dach. Wir haben die Teile mit rein­genommen und auf den Küchentisch gelegt. Draußen am Metallzaun habe ich dann den Meteorit entdeckt. Der ist in die Dachpfannen eingeschlagen, ist zurückgesprungen und am Metallzaun an die Seite gerutscht. Da lag der Stein dann, groß wie ein Tennisball und 234 Gramm schwer.

Haben Sie sofort gedacht, dass das ein Meteorit sein könnte?

Ja, er war noch handwarm. Erst mal hab ich mich gefragt, wo der Stein herkommen könnte. Aus dem Weltraum kommt ja auch allerhand Mist und Dreck, aber wir haben gesagt: Nee, das ist ein Meteorit. Wir haben zunächst abgewartet und einen Bericht über einen weiteren Fund in der Nähe gelesen, der aber erst mal nicht als Meteorit erkannt wurde. Dann hat meine Frau gesagt: Wir rufen die „Elmshorner Nachrichten“ an, unsere Lokalzeitung. Die sind dann gekommen und haben die Aufnahmen gemacht.

Ist so ein Schaden durch eine Versicherung abgedeckt?

Ich habe unsere Versicherung angerufen. Die haben gesagt, sie übernehmen die Hälfte des Schadens. Aber prinzipiell waren wir nicht versichert. Ich weiß nicht einmal, ob es gegen einen Meteo­riten­einschlag überhaupt eine Versicherung gibt. Einen Tag später haben sie noch einmal angerufen und gemeint, sie übernehmen den ganzen Schaden. Der Schaden ist eigentlich sehr gering. ­Spannend war nur: Es waren Schauer angesagt, und wir bekamen keinen Dachdecker. Das war aber wiederum gut, dann konnten wir noch Fotos machen. Am Freitag war hier Dauer­regen angesagt, da haben wir Donnerstag gesagt: Jetzt muss das Dach aber zu. Der Dachdecker ist am Freitag gekommen und hat die Dachpfannen aus­gewechselt, dann war das erledigt. Das ging wieder schnell.

Darf man Meteoriten, die auf dem eigenen Grundstück landen, behalten, oder wie ist da die Regel?

Ich habe von den Luft- und Raumfahrtexperten aus Dresden gehört, dass der Meteorit Eigentum desjenigen ist, der ihn findet, also das ist unserer. Er ist jetzt zur Untersuchung in Dresden beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dann wollen sie mal sehen, wo er her ist, angeblich ist er am Mars und Jupiter vorbeigeflogen. Es gibt ja Stein- und Metallmeteoriten und wie das alles heißt. Wir bekommen auch ein Echtheitszertifikat, mit Namen und Nummer und allem.

Wollen Sie den Meteorit behalten, oder wollen Sie ihn versteigern?

Das hängt davon ab, wie viel wir kriegen. Wenn jemand ein bisschen was ausgibt, könnte es auch sein, dass wir ihn verkaufen. Wollen Sie schon bieten? Aber für fünf Euro geht der nicht weg! Was interessant ist: dass die Dach­pfannen dazugehören. Das Naturkunde­museum in Hamburg hat schon angerufen, die wollten ihn kaufen. Sie würden den Meteorit gern ausstellen, aber möglichst mit den Dachpfannen. Sie haben noch nicht gesagt, wie viel sie zahlen würden, aber das Museum kann man schon mal in Betracht ziehen.

Wie kam es, dass Tage später noch im Umkreis so viele weitere Meteoriten gefunden wurden?

Die anderen Einschläge waren an drei Stellen. In der Gärtnerstraße waren das nur Splitter. Und sie haben einen ganz großen gefunden, der ist zehnmal so groß wie unser Meteorit, 3,5 Kilo schwer. Der ist in einem Garten in den Rasen geflogen, 500 Meter weiter. Den hatte man sogar schon ein oder zwei Tage vorher gefunden, und es wurde gesagt, das sei kein Meteorit. Da kam die Feuerwehr und ein Räumkommando – es könnte ja sonst was sein –, die haben den ausgebuddelt, der war zehn Zentimeter in der Erde. Als sie ihn ausgebuddelt hatten, meinten sie: „Nee, das ist keiner!“ Erst nachher, als wir unseren gemeldet und die ihn untersucht hatten, haben sie eine Fernanalyse gemacht und gesagt: Ja, das ist ein Meteorit. Unserer kommt in zwei oder drei Wochen zurück von der Analyse.