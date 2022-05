Schwarzer verteidigt Offenen Brief an Scholz

Deutschlands Ukrainepolitik : Schwarzer verteidigt Offenen Brief an Scholz

Ein offener Brief von Prominenten an Kanzler Scholz spaltet weiterhin die Gemüter. Bis Montagmorgen wurde der Brief von rund 140.000 Menschen digital unterzeichnet.

Die Feministin Alice Schwarzer hat Kritik an dem Offenen Brief zurückgewiesen, mit dem sie und andere Prominente vor einem Dritten Weltkrieg infolge der Waffenhilfe für die Ukraine warnen. Wenn Deutschland Angriffswaffen an die Ukraine liefere, „müssen wir uns die Frage stellen, ob wir damit nicht das Drama eskalieren“, sagte Schwarzer am Montag im Deutschlandfunk. Die Gefahr, in einen Dritten Weltkrieg zu geraten, sei real. „Wir sind an einem Punkt angekommen (...), in dem Deutschland – und ganz Westeuropa – riskiert, Kriegspartei zu werden.“

„Wir fragen uns, wie zwingend die weitere Zerstörung der Ukraine und die Tausenden von Toten sind“, sagte Schwarzer. Sie verwies dabei auch auf Umfragen zu Waffenlieferungen, die zeigten, dass etwa die Hälfte der Deutschen gegen die Lieferung weiterer Waffen sei. Darüber müsse man diskutieren.

„Wir sitzen hier auf dem Balkon und gucken unten ins Schlachtfeld“

Die 28 „sehr unterschiedlichen“ Unterzeichner des Offenen Briefes setzten auf intensivere Verhandlungen, um den Ukrainekrieg zu beenden – mit einer nicht-militärischen Lösung, sagte Schwarzer. Es gehe darum, den hohen Preis für die Ukrainerinnen und Ukrainer klein zu halten. „Wir sitzen hier auf dem Balkon und gucken unten ins Schlachtfeld. Wir sterben nicht.“

Die Feministin hatte bereits am Sonntag in der Bild-Talksendung „Die richtigen Fragen“ gewarnt: „Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich ernsthaft von der Gefahr eines neuen Weltkriegs überzeugt.“ Zwar sei Hilfe für die Ukrainer bei der Selbstverteidigung richtig, doch gehe es „um die sehr schwierige Grenzziehung zwischen Unterstützung zur Verteidigung und Lieferung von Waffen, die von Herrn Putin als Angriffswaffen verstanden werden können“.

Schwarzer und andere Prominente wie der Schriftsteller Martin Walser hatten in dem am Freitag veröffentlichten Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz appelliert, weder direkt noch indirekt schweren Waffen an die Ukraine zu liefern, um dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kein Motiv für eine Ausweitung des Krieges auf die NATO-Staaten zu geben. Vielmehr möge Scholz alles dazu beitragen „dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann; zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können.“ Bis Montagmorgen wurde der Brief von rund 140.000 Menschen digital unterzeichnet.

Wenn die russische Führung die Gefahr eines mit Atomwaffen geführten Konfliktes als sehr konkret bezeichne, „dann müssen wir das einfach ernst nehmen und sehr genau abwägen“, sagte Schwarzer in der Talksendung. Zugleich dürfe man die „bewundernswerten“ militärischen Erfolge der Ukraine bei der Verteidigung gegen Putins Truppen nicht überbewerten: „Solche punktuellen Siege sind eines. Die zweite Atommacht der Welt gesamt in die Knie zu zwingen, ist etwas anderes.“

Brief stößt weiter auf Unverständnis

Nach der Veröffentlichung des Briefes war rasch breite Kritik daran laut geworden. So sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann in einem Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“: „Wo sollen ,Kompromisse' sein, wenn Putin völkerrechtswidrig ein freies europäisches Land überfällt, Städte dem Erdboden gleichgemacht, Zivilisten ermordet werden und Vergewaltigung systematisch als Waffe gegen Frauen eingesetzt wird?“