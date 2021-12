Medecins sans Frontières : Seit 50 Jahren ohne Grenzen

Nicht stillschweigend helfen, sondern behandeln und bezeugen – das ist bis heute der Leitspruch der Médecins Sans Frontières, zu Deutsch Ärzte ohne Grenzen. Am Mittwoch feiert die in Paris gegründete Hilfsorganisation ihren 50. Geburtstag. Ihre Geschichte ist politischer, als die Charta von 1971 vermuten lässt. Denn von Beginn an war klar: Wer bezeugen will, kommt in vielen Fällen kaum umhin, Partei zu ergreifen.

Bernard Kouchner machte daraus kein Hehl. Im Dezember 1971 einer der Gründerväter der Médecins Sans Frontières, hatte ihn das Rote Kreuz Ende der sechziger Jahre als angehenden Arzt nach Nigeria geschickt. Dort tobte ein blutiger Bürgerkrieg, nachdem Separatisten im Südosten des Landes die unabhängige Repu­blik Biafra ausgerufen hatten. Kouchner erlebte Grausamkeiten aus nächster Nähe. „Das Massaker in Biafra ist nach dem der Juden das größte Massaker in der modernen Geschichte“, schrieb er seinerzeit. Sich an die Rote-Kreuz-Statuten wie „Neutralität“ und „Unparteilichkeit“ zu halten erschien Kouchner unmenschlich.

Auch die von 13 Journalisten und Medizinern verfasste Charta der Médecins Sans Frontières verpflichtet dazu, die „vollständige Unabhängigkeit von allen politischen, wirtschaftlichen oder religiösen Mächten zu wahren“. Doch mit dem Leitspruch des Behandelns und Bezeugens emanzipierte sich die Organisation in der ­Praxis mehr und mehr von den Ursprungsstatuten. Bei Einsätzen wie im libanesischen Bürgerkrieg oder beim Völkermord von Ruanda ergriffen ihre Vertreter öffentlich Position.

Trotz mancher Bekenntnisse soll es unpolitisch bleiben

Kouchner, der es in späteren Jahren noch zum französischen Außenminister unter Präsident Nicolas Sarkozy schaffte und heute 82 Jahre alt ist, schien recht zu behalten. Dem Bekanntheitsgrad der Organisation war die klare Sprache nicht abträglich: 1999 wurden die Médecins Sans Frontières mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Bis heute schreibt sich die mittlerweile in Genf ansässige Organisation auf die Fahnen, ein Sprachrohr zu sein für Menschen in Not. Auch in der Diskussion um die EU-Migrationspolitik ergreift sie Partei. Als politische Organisation wollen sich die Médecins Sans Frontières gleichwohl nicht verstehen. Als größte Organisation für medizinische Nothilfe sind sie in rund 70 Ländern aktiv und seit jeher auch in Regionen, die von Naturkatastrophen wie Erdbeben betroffen sind. Auch Gesundheitskrisen rufen die heute 65.000 Mitglieder auf den Plan. Sie halfen in der Ebola-Krise und sind in der Corona-Pandemie vor allem in ­solchen Ländern aktiv, in denen das Gesundheitssystem versagt oder nicht existiert.

Mit 1,9 Milliarden Euro an Spenden warben die Médecins Sans Frontières im vergangenen Jahr in etwa so viel Geld ein wie das Rote Kreuz und doppelt so viel wie die Hilfsorganisation Oxfam. Staatliche Zuwendungen sind dabei quasi vernachlässigbar, zu 97 Prozent kommen die Summen von Einzelspendern und privaten Institutionen wie Unternehmen und Stiftungen.

Organisiert sind die Médecins Sans Frontières in Sektionen. Davon gibt es 21. Mitglied in der Organisation sind – wenig verwunderlich – vor allem Ärzte und Pfleger. Aber auch andere Berufsgruppen werden für Projekte gesucht. Wer sich aus Deutschland kommend verpflichtet, erhält in der Regel einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag und ein Gehalt von knapp 1650 Euro brutto im Monat.